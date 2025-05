Erfolgreiches Ostercamp der Herren-Nationalmannschaft

Am Osterwochenende trafen sich vom 18. bis 20. April über 70 Spieler zum EM-Vorbereitungscamp in der Sportschule Grünberg. Diese Spieler wurden zuvor in den beiden Sichtungscamps in Frankfurt und Dresden aus 180 Spielern ausgewählt. Die Sportschule Grünberg ist der Mittelpunkt der sportlichen Aktivitäten des Hessischen Sportverbandes, regelmäßig trainieren hier z. Bsp. die Fußballerinnen und Fußballer von Eintracht Frankfurt und Mainz 05. Die Sportschule bietet optimale Voraussetzungen für solche Camps. Das moderne Ambiente der Anlagen in traumhafter Lage mitten im Grünen und das schöne Sommerwetter sorgten für ideale Voraussetzungen. Entsprechend motiviert und begeistert waren dann auch alle Teilnehmer an den drei Camptagen. Der Headcoach der deutschen Herren-Nationalmannschaft, Christian Rothe, zieht ein entsprechend sehr positives Fazit: „Der geplante Mix aus Prospects, neuen und erfahrenen Spielern trug zum gewünschten Mindset im Camp bei. Alle Spieler, Coaches und der Staff waren hoch motiviert und konzentriert. Schnell hatte man sich an die besondere Camp-Atmosphäre in Grünberg eingewöhnt und die hervorragenden Bedingungen vor Ort trugen den Rest bei. Wir hatten ideale Trainingsbedingungen, kurze Laufwege, gut ausgestattete Meetingräume und gutes Essen. Es war einfach perfekt und wir sind dem Verband sehr dankbar, dass er uns solche Möglichkeiten bietet.“

Am Freitag standen zum Auftakt Theorieeinheiten auf dem Programm. Für Samstag waren zwei intensive Trainingseinheiten angesetzt, abends gab es Teambuilding-Maßnahmen, bei denen die Veteranen eine besondere Rolle spielten. Und am Sonntag gab es das Abschlusstraining. An allen drei Tagen herrschte eine fokussierte, gute Stimmung und alle Teilnehmer sind jetzt mit den Abläufen und Schemes vertraut. Aufgrund eigener Trainingslager konnten die Nationalspieler von Rhein Fire, den Tirol Raiders und der Frankfurt Galaxy nicht teilnehmen. Diese werden dann jedoch bei den Camps im Oktober dazustoßen. Hier sind bereits ein viertägiges Camp und ein dreitägiges Camp als letzte Vorbereitung für das EM-Final-Four-Turnier geplant.

Bis dahin werden sich Rothe und der Coaching-Staff der Nationalmannschaft mit den Filmanalysen des Camps beschäftigen, die Spielzüge weiter optimieren und sich bestmöglich auf den kommenden Gegner Österreich sowie Finnland oder Italien vorbereiten. Zudem steht bis dahin auch noch die weitere Reduzierung des Kaders an, um dann die endgültige EM-Auswahl für Team Germany zu benennen.

Abschließend bedankt sich Rothe bei allen Vereinen und Franchises, die ihren Spielern die Teilnahme ermöglicht haben: „Die Unterstützung und Freistellung der Spieler für unsere Maßnahmen durch ihre Heimteams ist ein sehr wichtiger Faktor, um unseren großen Traum vom Titel verwirklichen zu können. Die Spieler, die in Grünberg dabei waren, sind jetzt schon heiß auf das erste Spiel gegen Österreich und können es kaum abwarten, bis es dann endlich losgeht.“

EM Final Four im Oktober 2025 in Krefeld und Düsseldorf

Das Final Four der IFAF Men’s European Championship wird vom 25. bis 28. Oktober 2025 in Deutschland ausgetragen. Hier treffen die vier besten Teams Europas aufeinander, die sich in den Qualifikationsrunden 2024 ihren Platz gesichert haben.

Das Turnier beginnt am Samstag, den 25. Oktober, mit dem Spiel zwischen Finnland und Italien um 13:00 Uhr im Benrather Stadion in Düsseldorf. Um 19:00 Uhr folgt das mit Spannung erwartete Duell zwischen Deutschland und Österreich im Grotenburg-Stadion in Krefeld. Dies ist eine Neuauflage des EM-Finales von 2014, bei dem Deutschland in Wien mit einem 30:27-Sieg in der Overtime Gold gewann. Die Gewinner der Halbfinals treffen sich am Dienstag, den 28. Oktober, zum großen Finale im Grotenburg-Stadion in Krefeld. Zuvor wird dort auch das Spiel um Bronze ausgetragen.