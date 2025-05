Ticketverkauf für das IFAF Vier-Nationen-Turnier um die EM 2025 gestartet!

Der Ticketverkauf für das mit Spannung erwartete Vier-Nationen-Turnier der Herren-Nationalmannschaften im American Football im Oktober 2025 ist ab sofort eröffnet. Vom 25. bis 28. Oktober treffen die vier besten europäischen Top-Teams in Krefeld und Düsseldorf aufeinander – mit nur einem Ziel: bestes Team Europas!

Das Turnier startet am Samstag, den 25. Oktober, mit einem besonderen Duell: Finnland trifft um 13:00 Uhr im Benrath Stadion in Düsseldorf auf Italien – eine Neuauflage des allerersten EM-Finales von 1983.

Abends kommt es dann zum erwarteten Showdown: Gastgeber Deutschland trifft um 19:00 Uhr in der Grotenburg in Krefeld auf Österreich. Beim letzten Aufeinandertreffen 2014 gewann Deutschland in Wien die EM-Goldmedaille. Über 10 Jahre mussten beide Nationen auf das Duell der europäischen Football-Giganten warten, da sich der AFVD seit dem, international isolierte und erst seit 2022 wieder an internationalen Wettbewerben teilnimmt.

Am Dienstag, den 28. Oktober finden in Krefeld die Platzierungsspiele statt: um 13:00 Uhr geht es um Platz drei, der Kick Off für das große Finale um die Europäische Footballkrone ist um 19:00 Uhr.

Neben tollem Sport wird es für die Fans wieder ein Eventerlebnis geben. In Zusammenarbeit mit den lokalen Vereinen Krefeld Ravens sowie Düsseldorf Panther ist für Party-Stimmung, Cheerleader, Drinks & Food gesorgt. Tickets gibt es für 20 Euro für das Spiel in Düsseldorf. Für die Spiele in Krefeld geht es ab 30 Euro los.

„Wir freuen uns, dass wir uns als guter Gastgeber präsentieren können und hoffen, dass die Fans uns gegen Österreich zahlreich unterstützen und uns ins Finale pushen. Es gilt, die Kulisse vom Schwedenspiel in der Grotenburg noch zu toppen. Es wird kein leichtes Spiel, aber das Team ist hochmotiviert, den Titel im eigenen Land zu holen. Gegen wen, wird sich dann im Finale zeigen,“ so Andreas Kegelmann, Vizepräsident des AFVD und Turnierverantwortlicher.

Ob eingefleischter Football-Fan oder neugieriger Neuling – dieses Turnier ist die perfekte Gelegenheit, hochklassigen American Football auf internationalem Top-Niveau live in Deutschland zu erleben.

Tickets sind ab sofort erhältlich unter: Tickets

Kinder bis einschließlich 6 Jahre haben freien Eintritt (ohne Anspruch auf einen eigenen Sitzplatz).

Rollstuhlfahrer werden gebeten, sich zur individuellen Platzabstimmung direkt an office@afvd.de zu wenden.

IFAF Vier-Nationen-Turnier Europameisterschaft 2025

Sa. 25.10.2025 13:00 Uhr Finnland vs. Italien (Stadion Benrath, Düsseldorf)

Sa. 25.10.2025 19:00 Uhr Deutschland vs. Österreich (Stadion Grotenburg, Krefeld)

Di. 28.10.2025 13:00 Uhr Spiel um Platz 3 (Stadion Grotenburg, Krefeld)

Di. 28.10.2025 19:00 Uhr Finale (Stadion Grotenburg, Krefeld)