Tag der Entscheidung – CFL Draft am 15. April

Am Donnerstag, 15. April um 19.00 Uhr, hat das lange Warten für die neun deutschen Athleten und sechs weitere Spieler aus der GFL ein Ende. Dann wählen die neun Teams der CFL in einer Draft die besten internationalen Spieler aus, um ihre Kader zu verstärken.

Für Sven Breidenbach, Offensive Lineman der Cologne Crocodiles konnte die Draft nicht früh genug kommen. „Je näher der Tag kam, desto mehr Gedanken macht man sich.“

Jedenfalls ging der 1,97-Meter-Hüne nicht unvorbereitet in das Combine, das in diesem Jahr virtuell durchgeführt werden musste und anhand von Tapes der Athleten ausgewertet wurde. „Ich habe das Glück gehabt, im letzten Jahr in Polen spielen zu können und habe auch hier gute Trainingsbedingungen gehabt. Ich konnte noch einmal zehn Kilo Muskelmasse aufbauen, da in der CFL gerade wohl eher Guards als Tackles gebraucht werden. Trotzdem habe ich alle Werte im Gegensatz zum Combine in Frankfurt 2020 verbessert.“

Im Bereich der Körpermasse erlebte Runningback Justin Rodney genau das Gegenteil. „Mit meinen Werten im virtuellen Combine war ich sehr zufrieden, wobei ich im letzten Jahr ein wenig Gewicht, unter anderem auch für die Vorbereitung von Ninja Warrior Allstars, verloren habe.“

So ideal wie Breidenbach konnten sich nicht alle Spieler aufgrund der Beschränkungen vorbereiten. Aber Not macht ja bekanntlich erfinderisch, so hat sich Rodney andere Trainingsmöglichkeiten zur Vorbereitung gesucht. „Ich habe mich während des Lockdowns zuhause ganz gut fit gehalten. Für die meisten Combine-Drills braucht man ja zum Glück auch nur freie Fläche. So konnte ich mich in einem Park in der Nähe meiner Wohnung gut vorbereiten.“

Sicher – das wissen sie alle – kann sich keiner sein, einer der 36 Auserwählten der vier Runden zu sein. „Ich bin auf meiner Position einer der Besten, das weiß ich. Aber vielleicht spielt bei der Auswahl auch das Alter eine Rolle“, sieht sich der Kölner mit seinen 31 Jahren in diesem Bereich im Nachteil. „Dabei habe ich erst sehr spät mit dem Football angefangen und habe nicht die kleinsten Anzeichen von Verschleiß.“

Rodneys leise Zweifel wurzeln in seiner „Länge“. „Meiner Körpergröße von 1,73 m könnte zusammen mit meinem Gewicht meinen „Draft-Stock“ mindern.“ Aber auch förderlich sein. „Ich selbst sehe meine Größe eher als Vorteil, da ich nicht so ein großes Angriffsziel bin und mich auch in Special-Teams unbemerkt an meinen Gegnern vorbeischlängeln kann.“

Einig sind sich die beiden bei der Bewältigung der virtuellen Befragung. „Das Interview war kurz und knackig. Die Liga hatte eigentlich bereits alle Informationen mehrfach vorliegen, daher war das Ganze wohl eher Formsache. Vielleicht kam es mir aber auch nur so vor, da ich mich gut auf die Fragen vorbereitet hatte“, resümiert Rodney. Und Breidenbach ergänzt. „Das waren die üblichen Standardfragen, etwa 15 Minuten lang. Ich wusste, was mich erwartet und hatte die passenden Antworten auf die Fragen.“

Das Schwierigste am diesjährigen Combine war sicherlich der fehlende Vergleich mit anderen Athleten, da die Videos alle individuell aufgenommen wurden. Für den Frankfurter Rodney war es „eine Wundertüte“. Das trifft es wohl am besten.

Umso wertvoller wird es für die Athleten sein, wenn sie ihren Namen bei der Draft hören, um sich den Traum von der CFL zu erfüllen und dann sogar wie Thiadric Hansen den Grey Cup zu gewinnen. Der Norddeutsche wurde in der Draft 2019 von den Winnipeg Blue Bombers ausgewählt. Wer weiß, vielleicht bekommt Hansen in der kommenden Saison Verstärkung aus der GFL.

Die Draft der internationalen Spieler findet am 15. April ab 19.00 Uhr statt und kann auf https://www.cfl.ca/2021-global-draft-tracker/ verfolgt werden. Die Ergebnisse werden alle 30 Sekunden aktualisiert.

Spieler der GFL/GFL bei der Draft (Verein Zeitpunkt Auswahl)

Breidenbach, Sven OL Cologne Crocodiles Deutschland

Izinyon, David LB Rostock Griffins Großbritannien

Kensy, Marius LB Cologne Crocodiles Deutschland

Knuettel, Timothy WR Potsdam Royals Deutschland

Kyei, Micky WR New Yorker Lions Finnland

Liesen, Niklas LB Cologne Crocodiles Deutschland

Maddock, Joel DL Marburg Mercenaries Australien

Madin Cerezo, Jean-Claude WR Hamburg Huskies Spanien

Mbeleg-Toonga, Glen RB Dresden Monarchs Großbritannien

Posulko, Oleksandr DB Rostock Griffins Ukraine

Rodney, Justin RB Frankfurt Universe Deutschland

Sagne, Sebastien WR Frankfurt Universe Finnland

Shannon, Samuel RB Schwäbisch Hall Unicorns Deutschland

Weitere deutsche Athleten bei der Draft:

Gustav, Niklas K Morningside

Rimmler, Ryan K Ball State

Schenderlein, Jonas K/P Concordia-Saint Paul

Reihenfolge der Draft:

RUNDE 1/3 RUNDE 2/4

BC Ottawa

Edmonton Hamilton

Toronto Calgary

Winnipeg Montreal

Saskatchewan Saskatchewan

Montreal Winnipeg

Calgary Toronto

Hamilton Edmonton

Ottawa BC