Trotz Verlegung: Flag Football Nationalteams richten sich auf WM ein

Es war alles geplant für das Highlight der Saison: Trainerstäbe, Sichtungs- und Vorbereitungscamps standen, damit die Flag-Football Nationalteams der Damen und Herren bestvorbereitet zur WM im Oktober nach Mallorca fahren konnten. Doch dann verlegte die IFAF das Turnier nicht nur von Spanien nach Israel, sondern auch von Oktober in den Dezember.

„Das war für uns alle natürlich erst einmal ein kleiner Schock, weil wir alles auf den Herbst vorbereitet hatten“, gesteht Stefan Buch, Headcoach des Damenteams und Organisator der Trainingsanlagen. „Aber wir ziehen das durch und stellen uns eben zielgerichtet auf den neuen Termin in Israel ein. Das heißt konkret, dass wir zu den schon vorher geplanten Trainingslagern ein weiteres im November ausrichten.“

Der Dachverband AFVD bleibt seiner Aussage treu, die beiden Teams trotz gestiegener Kosten durch den Ortswechsel finanziell zu unterstützen. „Das gibt uns die Sicherheit, um weiter auf die WM hinarbeiten zu können“, so Barbara Puhl, Teammanagerin der Flag Football Nationalteams.

Die Platzierung bei der WM ist als Qualifikation für die 2022 in Birmingham, USA, stattfindenden World Games entscheidend. Dort wird Flag Football erstmals als Sportart dabei sein.

Die WM wird vom 6. bis 8. Dezember in Jerusalem auf dem Kraft Family Sports Campus (KFSC) ausgetragen.

„Das wird für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sicherlich das bisherige sportliche Highlight“, ist sich Maximilian Groß, Headcoach des Herrenteams sicher.

Der neue Weg zur WM:



Vorstellungstrainings

19.06.2021 in Kelkheim (Taunus)

20.06.2021 in Berlin

Camps

17./18.07.2021 Camp 1 in Kelkheim (Taunus)

14./15.08.2021 Camp 2 in Kelkheim (Taunus)

11./12.09.2021 Camp 3 in Kelkheim (Taunus)

02./03.10.2021 Camp 4 in Kelkheim (Taunus)

06./07.11.2021 Camp 5 in Kelkheim (Taunus)

IFAF Flag Football World Championships

06.-08.12.2021 Jerusalem, Israel (Kraft Family Sports Campus)

Bei Fragen zu den Nationalteams melden sich interessierte Spieler*innen bei den Head Coaches:

Herren: Maximilian Groß (m.gross@afvd.de)

Damen: Stefan Buch (s.buch@afvd.de)

Allgemeine Informationen über die Flag Football Nationalteams sind auch auf der Facebookseite zu finden: https://www.facebook.com/flagfootballgermany