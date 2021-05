Vor Saisonstart der GFL: Zwei weitere Workshops zum Hygienekonzept am 20. und 26. Mai

Kurz vor dem Saisonstart der GFL am 4. Juni (Schwäbisch Hall Unicorns vs Ravensburg Razorbacks, ab 18.30 Uhr LIVE auf SPORT1) und GFL 2 bietet der AFVD durch Ulrich Grünwald, Leiter der medizinischen Abteilung des AFVD, am 20. und 26. Mai (jeweils ab 20.00 Uhr) zwei weitere Workshops für die Hygienebeauftragten der Vereine an.

„Wir wollen allen, die es bisher vielleicht noch nicht geschafft oder weitere Fragen haben, die sich in den letzten Wochen ergaben, die Möglichkeit bieten, vor dem Saisonstart noch einmal an einem Workshop teilzunehmen“, erläutert Grünwald. „Die bisherigen Workshops waren sehr erfolgreich und gut frequentiert. Wir wollen es allen ermöglichen, sich in diesem Punkt bestmöglich auf die Saison vorzubereiten.“

Dies gilt natürlich auch für alle Vereine der anderen Ligen im deutschen American Football. Alle Interessierten sind bei den Online- Workshops mehr als willkommen.

Wie bei den anderen Workshops wird Grünwald bei den neuen Terminen wieder von Dr. Chris Obersteiner (Verbandsarzt Bayern) und Hans Staschek (leitender Physiotherapeut AFVD) unterstützt.

Anmeldung unter: u.gruenwald@afvd.de