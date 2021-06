Ex-Nationalspieler Jo Ullrich als SPORT1-Experte live beim GFL-Saisonstart

Für die deutsche Football Nationalmannschaft ist Joachim Ullrich so etwas wie eine Legende. Zwei Mal führte das deutsche Team als Quarterback zum Europameistertitel, 2005 zog er die Fäden beim Gewinn der World Games.

Doch auch nach seiner aktiven Karriere bleib der Hesse erfolgreich. Als Coach und in den letzten Jahren vor allem auch als Football-Experte. So kommentierte und sezierte er für DAZN hochkompetent die Spiele der National Football League und wurde zur beliebtesten NFL-Stimme des Senders gewählt.

Ab dieser Saison kommentiert der ehemalige Spielmacher jetzt als Experte zahlreiche Live-Spiele der German Football League auf SPORT1. Und das gleich beim Season-Opener der Schwäbisch Hall Unicorns gegen die Ravensburg Razorbacks (Freitag, 4.6., ab 18:30 Uhr).

Carsten Dalkowski, Mitglied des GFL-Ligavorstandes und Präsident der Marburg Mercenaries, sieht seinen ehemaligen Spieler als großen Gewinn für SPORT1 und Football Deutschland. „Jo Ullrich ist – wie in seiner aktiven Kariere – immer top vorbereitet und absolut professionell. Deswegen ist er aktuell auch sicherlich einer der besten Football-Experten, die im Fernsehen zu sehen und zu hören sind.“

Mit seinem ehemaligen Schützling hält der Präsident der Mercenaries immer noch einen engen Kontakt und hat die Kommentatoren-Karriere des 44-Jährigen verfolgt. „Ganz persönlich freue ich mich, dass Jo nach seiner beeindruckenden Spielerkarriere in Marburg und der Nationalmannschaft nun sein Wissen an die Football-Fans in ganz Deutschland weitergibt.“

Ullrich wird auch beim zweiten Live-Spiel der GFL auf SPORT1 an der Seite von Football-Fachmann Andreas Renner, der bei allen Spielen als Kommentator zum Einsatz kommt, als Experte mitwirken.