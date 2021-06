AFVD und GFL kooperieren mit AFI.tv

Die German Football League und der AFVD haben mit American Football International eine Vereinbarung getroffen, die Spiele dieser Saison einem weltweiten Publikum präsentieren zu können.

Carsten Dalkowski, Mitglied des Ligavorstandes der GFL: „Wir freuen uns die German Football League auch weiterhin „live and free“ der breiten Öffentlichkeit präsentieren zu können. Die AFI.tv- Plattform ist eine mehr als interessante Verlängerung unseres live.gfl.info-Angebots. Wir freuen uns auf viele internationale Viewer. GFL goes global.“

„Nachdem die GFL und der German Bowl bereits international vom BundeswehrTV und auch in Kanada über unseren Partner Canadian Football League ausgestrahlt werden konnte, freuen wir uns darüber, mit AFI einen weiteren Distributionskanal für unsere Livestream-Formate anbieten zu können.“, so AFVD Präsident Robert Huber. „Die GFL ist eine der international führenden Ligen im American Football Sport, die dieses Jahr in ihre 42igte Saison geht, und wir wollen dies auch gerne dem internationalen Publikum präsentieren.“

Auch John McKeon, Gründer und CEO von AFI freut sich über die Zusammenarbeit. „Wir haben das Glück, mit der GFL zusammenzuarbeiten und freuen uns, unserem weltweiten Publikum den deutschen Football zu präsentieren. Die GFL ist die führende Liga in Europa und wir sind stolz darauf, dass sie sich für AFI.tv entschieden haben, um ihre Spiele bei internationalen Zuschauern zu promoten.“

Durch die Vereinbarung übernimmt AFI auf einer eigenen Vertriebsplattform die Verbreitung und Vermarktung von Live-Übertragungen fast aller GFL-Spiele mit Kommentaren in deutscher und teilweise englischer Sprache.