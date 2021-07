Mathias Preßler und Jona Christoph Winkel komplettieren Coaching Staff der Damen für das Flag Football Nationalteam

Stefan Buch, Headcoach des Flag Football Nationalteams der Damen, könnte derzeit wohl nicht viel zufriedener sein.

Zum einen, weil er beim Tryout zur Flag Football Weltmeisterschaft unglaublich viele taltentierte Bewerberinnen begrüßen durfte und zum anderen, weil er mit seinem Coaching Staff vollauf zufrieden ist.

Ihm zur Seite stehen mit Matthias Preßler und Jona Christopher Winkel zwei absolute Fachmänner, die auch bereits beim Tryout involviert waren.

„Ich bin überaus glücklich, dass wir in dieser Konstellation, die sich bei der Sichtung in Kelkheim bereits als sehr effizient gezeigt hat, in die weiteren Monate gehen können. Damit haben wir jetzt Planungssicherheit und können zusammen mit dem Team wachsen“, freut sich Buch über seine Mitstreiter für die anstehende WM.

Matthias Preßler, der seit 2016 bei den Mainz Golden Eagles Damen die Positionen als Headcoach, Defensive und Offensive Coordinator in Personalunion bekleidet, wurde mit seinem Team sowohl 2016 als auch 2017 deutscher Vize-Meister. Als Spieler begann der 31-Jährige 2002 im Flag Football Bereich bei den Rüsselsheim Wolfpack. Aus dem Wolfsrudel ging es dann zum Tackle Football der Razorbacks, den Nauheim Wild Boys und den Langen Knights. Die letzten drei Jahre als aktiver Footballer verbrachte Preßler bei den Wiesbaden Phantoms in der GFL 2. Bereits seit 2009 steht der Inhaber der Trainer-B-Lizenz auch als Coach an der Seitenlinie.

Buch über Preßler: „Ich habe Matthias zu unserer aktiven Zeit bei den Langen Knights kennengelernt und schätze seine Passion für den Sport sehr. Ich wusste er arbeitet schon viele Jahre als Trainer in der Mainzer Damenmannschaft und hat Erfahrung mit dem Coaching von Auswahlmannschaften sowie Flag Football Teams. Matthias hat einen gewissen Ehrgeiz, den wir für unsere Ziele in den nächsten Jahren brauchen, darum bin ich froh, dass er an Bord ist.“

Ebenfalls mit der B-Lizenz ausgestattet ist Jona Winkel. Und ebenso wie Preßler ist auch der ehemalige Wide Receiver und Defensive Back der Freiburg Sacristans als Coach auf beiden Seiten des Balles erfahren. Beim U15 Flag Team der Freiburger übernahm er die Positionen des Headcoaches, Defensive Coordinator, Offensive Coordinator und Defensive Back Coaches. Seit 2016 trainierte Winkel bei den Freiburg Sarcristans unter anderem die Passverteidigung und die Wide Receiver/ Tight Ends. Seit 2018 ist er in Freiburg als Offense Coordinator tätig. Seine Erfahrungen mit Flag Football machte er 2015, als er als Mitbegründer des Flag Football Teams der Universität Freiburg agierte. 2019 hospitierte er zudem an der University of San Diego.

Buch über seine Auswahl: „Jona wurde mir als sehr eifriger und wissbegieriger Coach von Herren OC Hauke Bastert empfohlen. Direkt beim ersten Gespräch hatten wir einen guten Draht und nach seiner Zusage bestätigten sich die positiven Eindrücke und Erzählungen. Jona weiß was er erreichen möchte und passt gut in den Trainerstab.“

Damit können sowohl die Damen als auch die Herren mit einem festen Coachings Staff für die kommenden Aufgaben planen. Das erste Vorbereitungscamp zur WM findet am 17. und 18. Juli in Kelkheim statt.