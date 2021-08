Flag Football Nationalteams: Barbara Puhl – die Frau vor und hinter den Kulissen

Wenn immer etwas gebraucht wird oder organisiert werden muss – man wendet sich an „Babs“.

Die 29-Jährige fungiert als Teammanagerin der beiden Flag Football Nationalteams und ist dabei auch die gute Seele der gesamten Gruppe.

„Ich liebe das, was ich mache und ich denke, diese Energie kommt sowohl bei den Coaches als auch bei beim Staff-Team und den Aktiven beider Teams an“, kommentiert Puhl ihren Status bei den Flag Footballern.

Dass die beiden Nationalteamsauf dem Weg zur WM so gut aufgestellt sind, liegt eben zu einem großen Teil auch an der Teammanagerin. Dass die Nürnbergerin sich in dieser Rolle so stark für ihre Sportart engagiert, liegt vor allem am AFVD-Leistungssportbeauftragten für Flag Football Chris Kämpfe. „Bei den Augsburg Rooks war Chris mein Trainer und damals zeitgleich Offense Coach des Damen-Nationalteams. Ich habe gesehen, was er sowohl für´s Team als auch für den Sport Flag Football in Deutschland geleistet hat. Das fand ich sehr beeindruckend, sodass ich mich auch engagieren wollte. Daraufhin hat er mich gefragt, ob ich nicht die Stelle des Chef de Mission/der Teammanagerin übernehmen will.“

Gefragt, getan. Nun hat sie die Verantwortung, die organisatorischen Aufgaben für die beiden Nationalteams auf ihrem Weg zur WM zu übernehmen. Dabei geht es nicht nur um die Bindegliedfunktion zwischen allen Akteuren (IFAF, AFVD, Team), sondern auch um komplexere Aufgaben wie Finanzplanung und ganz alltägliche Aufgaben wie das Abhaken von Spielerlisten.

Herren-Headcoach Maximilian Groß: „Ich kenne Babs noch aus meiner Zeit als Coach des Damen Nationalteams, für welches sie sich als Spielerin interessierte. Die Zusammenarbeit mit ihr verläuft von Anfang an höchst professionell. Sie hält mir als Headcoach den Rücken frei und ich habe großes Vertrauen in sie.“

Nachdem Puhl 2008/09 in den USA in einem Austauschjahr das erste Mal Kontakt zum Football hatte und dabei selbst schon einmal „Tag Football“ spielte, kam der direkte Bezug zum Flag 2012 durch ein Angebot der Universität Augsburg. Einmal Feuer und Flamme heuerte sie bei den Augsburg Rooks an, zu denen es nach Stationen bei den München Spatzen und den Nürnberg Rams wieder zurück in die Fuggerstadt ging.

Puhl ist also nicht nur ein Organisationstalent, sondern auch vom Fach, was Frauen-Bundestrainer Stefan Buch durchaus bestätigen kann. „Babs hat eine sehr anspruchsvolle Position, da sie sowohl mit uns Trainern als auch dem Verband zusammenarbeiten muss. Ihre positive Art ist hier natürlich sehr hilfreich und ich bin froh sie an Bord zu wissen. Sie nimmt sich Themen zuverlässig an und löst Fragen sehr systematisch. Außerdem bringt sie eine positive aber dennoch professionelle Grundstimmung in die Organisationsrunden.“

Mit „Babs“ wollen die Aktiven aber nicht nur bis zur WM! Denn die zählt gleichzeitig als Qualifikation für die World Games 2022 in Birmingham, USA. „Zum ersten Mal für eines oder besser beide Teams die Saison mit den World Games organisieren zu dürfen, wäre wirklich ein Traum und eine unglaubliche Werbung für unsere Sportart.“

Die Teammanagerin ist für alle Aufgaben in der Zukunft bereit!