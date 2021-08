DBL2 in die neue Saison gestartet

Nach den Herren und den Junioren sind jetzt endlich auch die Frauen in die Football-Saison gestartet.

Am Wochenende wurden in der DBL2 die ersten drei Begegnungen ausgetragen.

Dabei unterlag zum Auftakt am Samstag die SG Solingen/Wuppertal zu Hause den Mönchengladbach Wolfpack mit 0:28 in der Gruppe West. In der gleichen Division schlugen am Sonntag die Aachen Vampires die Mülheim Shamrocks mit 60:6.

Ebenfalls am Sonntag mussten sich die Trier Stampers den Saarland Hurricanes mit 0:36 in der Gruppe Süd-West geschlagen geben.

Auch, wenn noch nicht bei jedem Team alles nach Wunsch verlief – das Wichtigste dabei ist sicherlich, nach so langer Corona-bedingter Zwangspause endlich wieder auf dem Rasen zu stehen und sich mit anderen messen zu können.

Weitere Infos zum Frauenfootball gibt es unter www.ladiesbowl.de.