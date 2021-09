Direktor Nationalmannschaften Jean-Marc Tappy besucht Flag Football Nationalteams

Die beiden Flag Football Nationalteams bestreiten im Sportarten-Stützpunkt Kelkheim an diesem Wochenende auf dem Weg zur Weltmeisterschaft nach Jerusalem ihr drittes von fünf Vorbereitungscamp.

Damit ist nach dem Samstag praktisch „Halbzeit“ zur Mission WM in Israel.

Und Aktive, Coaches und Staff erhalten genau an diesem Tag – wenn auch nur moralische – Unterstützung vom Direktor Nationalmannschaften Jean-Marc Tappy.

„In Absprache mit den Verantwortlichen der Teams werde ich die Gelegenheit nutzen, mir den aktuellen Stand der Vorbereitungen auf die anstehende WM in Israel zu verschaffen. Ich freue mich auf die Coaches und die Spielerinnen und Spieler, weil ich weiß, dass in dem Bereich sehr gut gearbeitet wird. Jetzt kann ich mir selbst einen Eindruck vom aktuellen Leistungsstand verschaffen und bin sehr gespannt auf den gemeinsamen Austausch.“

Herren-Coach Maximilian Groß: „Das zeigt uns ganz deutlich auf, dass wir ein Teil der Nationalmannschaften sind und dies auch von allen so gesehen wird. Es freut uns wirklich sehr, dass wir in diesem Jahr so viel Aufmerksamkeit und Unterstützung erhalten. Das gesamte Team ist sich der Verantwortung bewusst und Besuche wie dieser geben uns zusätzliche Motivation. Wir haben noch einen nicht unbedeutenden Weg bis zur WM zu gehen, aber ich bin sicher, dass wir auch an diesem Wochenende wieder einen großen Schritt in die richtige Richtung machen werden.“