Top-Star Michael Schulte und Band rocken die Halbzeitshow beim SharkWater German Bowl XLII

Die Ausrichter des SharkWater German Bowl XLII haben für die Halbzeitshow des wichtigsten Football-Spiels in Deutschland, das am 9. Oktober im Frankfurter Deutsche Bank Park ausgetragen wird, mit Michael Schulte einen absoluten Top-Star des deutschen und internationalen Musik-Business gewinnen können.

Spätestens sein Auftritt beim Eurovision Song Contest 2018 machte Michael Schulte in Deutschland berühmt – mit der unglaublich stimmgewaltigen Ballade „You let me walk alone“ belegte der Singer-Songwriter bei der europäischen Mega-Veranstaltung einen fantastischen vierten Platz. Und nicht wenige hatten ihn sogar ganz vorne gesehen. Als weitere Anerkennung bekam er – wie auch später für „Back to the Start“ – Gold und den „Bambi“-Publikumspreis!

Dass der 31-Jährige auch die schnellen Rhythmen und Beats traumhaft sicher beherrscht und sich dabei jedes Mal ein Stück weit immer wieder neu erfindet, zeigte er dann reihenweise in seinen folgenden Top-10-Hits „Back to the Start“, „Keep me up“ „All I need“ und „For a Second“.

Die Songs sind nicht nur stadiontauglich – sie sind geradezu prädestiniert für eine geniale Halbzeitshow beim SharkWater German Bowl XLII.

Hätte Corona ihn nicht wie andere Künstler auch in seinem Live-Schaffen gestoppt, er würde heute schon regelmäßig die ganz großen Hallen und Stadien in Deutschland bis zum letzten Platz füllen, was über 385 Millionen Streams auf Sportify mehr als unterstreichen.

Jetzt packt Schulte sein ganzes Feuerwerk an Songs geballt am 9. Oktober im Deutsche Bank Park aus, wenn die beiden besten deutschen Football-Teams sich in der Kabine auf die zweite Hälfte vorbereiten.

Tickets für den SharkWater German Bowl XLII im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main am 09. Oktober 2021 mit Top-Star Michael Schulte gibt es unter www.ticketmaster.de.