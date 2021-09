DFFL Bowl im 5er Flag am 18.9. mit elf Teams in Eberswalde

Am Samstag, den 18. September ermitteln die Flag Footballer nach einer Saison mit insgesamt 21 Spieltagen ihren diesjährigen Meister in der 5er DFFL in Eberswalde.

Neben dem Ausrichter der Eberswalder Rangers kämpfen zehn weitere Teams um die Krone im deutschen 5er Flag Football.

Beim letzten DFFL Bowl hatten sich die Walldorf Wanderers gegen die Munich Spatzen mit gerade einmal einem Punkt Vorsprung (33:32 nach einem vergebenen 2PAT der Münchner bei auslaufender Uhr) den Titel gesichert. Und Hochspannung ist auch in diesem Jahr wieder zu erwarten.

Der erste Snap auf der Sportanlage am Wasserturm findet um 9.00 Uhr statt. Das Turnier endet gegen 19.30 Uhr mit der Siegerehrung. Der Eintritt für Fans ist frei, aber unter den gegebenen Corona-Regeln begrenzt.

Die beiden Gruppenersten der 4er-Gruppen qualifizieren sich direkt für das Halbfinale. Der Sieger der 3er-Gruppe spielt mit den jeweiligen Zweiten der Gruppen die weiteren zwei Halbfinalisten aus.

Alle Fans, die den Weg auf die Sportanlage nicht schaffen, können den 5er DFFL Bowl auch im Liveticker unter https://www.5erdffl.de/liveticker/ verfolgen.

Gruppeneinteilung beim 5er DFFL Bowl in Eberswalde:

Gruppe A:

Walldorf Wanderers

Kelkheim Lizzards

Eberswalder Rangers

Badener Greifs

Gruppe B:

Mainz Legionaries

Stockelsdorf Pirates

Munich Sparrows

Hamburg Phoenix