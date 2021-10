18 Nationalspieler und -spielerinnen beim Champions Bowl in Spanien

Am Wochenende findet in Cambrilis in der Nähe von Barcelona der Champions Bowl im 5er Flag Football der Damen und Herren statt. Mit dabei sind fünf deutsche Teams und insgesamt 18 aktuelle Nationalspieler und Nationalspielerinnen.

Unter den 16 teilnehmenden Teams der Herren aus ganz Europa gehen mit den Walldorf Wanderers, den München Spatzen und den Kelkheim Lizzards drei deutsche Mannschaften mit insgesamt 14 Spielern des aktuellen Nationalmannschaftskaders an den Start.

Bei den Frauen, die ihr Turnier mit zwölf Mannschaften austragen, sind es vier Nationalspielerinnen und mit den Munich Spatzen und den Walldorf Wanderers zwei Teams, die die deutsche Fahne hochhalten.

Der Champions Bowl, der 2007 zum ersten Mal ausgetragen wurde, ist ein jährliches Einladungsturnier, in dem die besten Flag Football Teams des Kontinents um die europäische Krone kämpfen.

Das Event findet in diesem Jahr vom 08.10 – 10.10 im Salou Sport Complex statt.

Für viele Spieler und Spielerinnen aus Europa ist es die letzte Vorbereitung auf die IFAF Flag Football World Championships, die im Dezember in Israel stattfindet.

Liste der teilnehmenden Nationalspieler:

Benjamin Klever (Walldorf Wanderers)

Fabian Achenbach (Walldorf Wanderers)

Jerome Saxon (Walldorf Wanderers)

Michael Bell (Walldorf Wanderers)

Tim Petri (Walldorf Wanderers)

Heiko Krämer (Walldorf Wanderers)

Vasili Kartsellos (Walldorf Wanderers)

Kai Singer (Walldorf Wanderers)

Oliver Krämer (München Spatzen)

Oliver Braunsdorf (München Spatzen)

Oliver Höcklin (München Spatzen)

Philipp Klein (Kelkheim Lizzards)

Flemming Klein (Kelkheim Lizzards)

Timo Straßburger (Kelkheim Lizzards)

Liste der teilnehmenden Nationalspielerinnen:

Jessica Macharia (DeLaSalle Saints Wien)

Saskia Macharia (DeLaSalle Saints Wien)

Kyra Fischer (Walldorf Wanderers)

Johanna Schuller (Munich Spatzen)