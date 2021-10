Jugendauswahlturnier am 31. Oktober in Dresden – wichtiger Schritt für die Zukunft

Für die Football-Jugend in Deutschland geht es nach 15 schweren Monaten durch die Corona-Beschränkungen wieder Stück für Stück „zurück in die Zukunft“. Nach dem Start der Jugendligen, in denen der reguläre Spielbetrieb wieder im vollen Gange ist, folgt am 31. Oktober mit dem Jugendauswahlturnier das erste Highlight für die Ländermannschaften.

Auch, wenn durch die unterschiedlichen Rahmenvorgaben der Bundesländer derzeit noch nicht alle in der Lage sind, ein Team zu stellen, haben die spielfähigen Landesverbände zusammen mit dem Ausrichter Sachsen einen Weg gefunden, das Turnier Ende des Monats in Dresden durchzuführen.

An diesem nehmen nun die Teams aus Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und eine Spielgemeinschaft aus Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen teil.

Damit wird den Jugendlichen der Landesverbände, die eine Mannschaft stellen können, ermöglicht, sich auch in Hinblick auf die kommenden Maßnahmen der Nationalmannschaft außerhalb ihres normalen Spielbetriebs in den Vereinen im Ländervergleich zu zeigen.

Das Jugendauswahlturnier am 31. Oktober wird im Trainingszentrum der Dresden Monarchs ausgetragen.

„Wir sind sehr erleichtert, dass wir im Sinne des Sports und unseres Nachwuchses eine Lösung gefunden haben, trotz der widrigen Umstände in diesem Jahr auch unter dem perspektivischen Aspekt einen Ländervergleich austragen zu können. Großer Dank an alle, die an diesem Konzept verantwortungsbewusst mitgearbeitet haben“, freut sich AFVD-Bundesjugendobmann Joachim Petersen.