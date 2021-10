Flag Football: Walldorf Wanderers verlieren Champions Bowl-Finale denkbar knapp – 33:39 gegen Allerod Armadillos

Spanien – Sie hatten eine Hand schon am Pokal, am Ende mussten sich die Walldorf Wanderers im Finale des Champions Bowls den Allerod Armadillos aus Dänemark aber knapp mit 33:39 geschlagen geben.

Die Wanderers, gespickt mit gleich acht aktuellen Nationalspielern, konnten beim Einladungsturnier im spanischen Cambrillis in der Nähe von Barcelona mit acht Siegen bei nur einer Niederlage eine Top-Bilanz vorweisen.

Der Walldorfer Erfolg bei einem Turnier mit den besten Mannschaften Europas macht gleichzeitig Hoffnung für die im Dezember anstehende IFAF Flag Football World Championships in Israel. Dort wollen sich sowohl die deutschen Herren als auch die Damen durch eine vordere Platzierung die Teilnahme an den World Games 2022 in Birmingham, USA, sichern, bei denen die Sportart Flag Football sein Debut feiert.