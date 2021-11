GreenMachine gewinnt Jugendauswahl-Turnier in Dresden

Auf der Anlage des Trainingszentrum des deutschen Meisters Dresden Monarchs jubelte beim Jugendauswahl-Turnier am Ende das Team aus Nordrhein-Westfalen.

Beim Dreier-Turnier in Sachsen, an denen U18-Spieler aus insgesamt fünf Bundesländern teilnahmen, da die Saxony Knights aus einer Spielgemeinschaft aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bestanden, setzte sich das Team aus NRW mit zwei Siegen (9:0 gegen die Saxony Knights und 10:2 gegen die Baden-Württemberg Lions) ungeschlagen durch und konnte sich damit zum zehnten Mal den Titel im Ländervergleich sichern, auch, wenn dieser in diesem Jahr durch die corona-bedingte Absage vieler Bundesländer als anderes Format gespielt wurde.

Der Erfolg der GreenMachine war umso beachtlicher, musste die Auswahl doch auf die Spieler der Cologne Crocodiles und Düsseldorf Panther verzichten, die am Wochenende ihre Halbfinal-Begegnungen in der GFLJ absolvierten.

Im ersten Spie des Tages hatten sich die Saxony Knights knapp mit 10:7 gegen die Lions aus Baden-Württemberg, die ebenfalls aufgrund der GFLJ-Halbfinal-Spiele auf die Akteure der Schwäbisch Hall Unicorns verzichten mussten, durchgesetzt.

„Herzlichen Glückwunsch an Nordrhein-Westfalen und vielen Dank an alle Beteiligten, die sich trotz der schwierigen Pandemie-Lage dafür eingesetzt haben, dieses Turnier durchzuführen. Ein besonderer Dank gilt den Verantwortlichen aus Dresden, die für wirkliche tolle Bedingungen für die Nachwuchs-Teams und einen reibungslosen Ablauf des Turniers gesorgt haben“, so Bundesjugendobmann Joachim Petersen.

Ergebnisse Jugendauswahl-Turnier: