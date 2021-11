Sichtungscamp der Jugendnationalmannschaft am 20./21. November in Weinheim

Nach den Herren veranstalten jetzt die Verantwortlichen für die Junioren-Nationalmannschaft am 20. und 21. November ein Sichtungscamp zum Aufbau eines neuen Teams in Hinblick auf die Europameisterschaft 2022.

Teilnahmeberechtigt sind Spieler des Jahrganges 2003 und jünger. Die Aktiven werden von den Coaches der Nationalmannschaft zur Sichtung eingeladen.

Die Maßnahme in Weinheim ist auf zwei Tage aufgeteilt, wobei die Spieler jeweils nur an einem Tag teilnehmen müssen. „Wir haben das Sichtungscamp so aufgeteilt, dass sich am Samstag die Spieler aus dem Norden und am Sonntag die Sportler aus dem Süden zeigen können. In Ausnahmefällen kann das bei Terminschwierigkeiten auch variieren“, erklärt Jürgen Siebmanns, Leistungssport-Direktor Junioren.

„Wir haben während der Saison intensiv gescoutet und viele junge Talente gesehen, die für die Nationalmannschaft in Frage kommen. Jetzt sind wir froh, dass es endlich wieder los geht“, so Siebmanns.