Junior Bowl XXXIX: Cologne Crocodiles sind deutscher Jugendmeister der U19

Der alte und neue deutsche Meister in der Altersklasse U19 heißt Cologne Crocodiles. Die Kölner setzten sich im Junior Bowl XXXIX im heimischen Stadion der Bezirkssportanlage Chorweiler mit 21:7 gegen die Fursty Razorbacks durch.

Bei anhaltendem Regen setzten die Gäste aus Fürstenfeldbruck vor den gut gefüllten Rängen direkt zu Beginn das erste Highlight und erzielten nach einem eroberten Onside Kick den ersten Touchdown zur 7:0-Führung.

Bis zur Pause drehten die Crocodiles das Spiel allerdings durch drei eigene Touchdown und gingen mit 21:7 in die Kabinen.

In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel von beiden Verteidigungsreihen geprägt. Keines der Teams kam zu weiteren Punkten, sodass die Kölner am Ende den Pokal in den verregneten Himmel strecken konnten.

Zum MVP wurde Kölns Tim Sauerland gewählt.

Für die Kölner war es der insgesamt sechste Titel in der U19. Für die Razorbacks mag es nach einer starken Saison zwar eine Enttäuschung sein, im Finale verloren zu haben. Mit ein wenig Abstand werden sie aber auf eine tolle und erfolgreiche Saison zurückschauen, auf die sie sehr stolz sein können.