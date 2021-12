Flag Football WM: Spiele der deutschen Nationalteams gegen Mexiko am Montag im Livestream

Jerusalem – Am Montag wird es ernst für die beiden deutschen Nationalteams – dann stehen die ersten Vorrundenspiele bei der IFAF Flag Football World Championships an.

Der Football Weltverband IFAF bietet unter https://flagworld21.com/game-streams/ dazu ausgewählte Spiele im Livestream an. Die deutschen Fans kommen dadurch am Montag in den Genuss, sowohl die Damen als auch die Herren gegen Mexiko live zu verfolgen.

Die Mittelamerikaner sind in beiden Konkurrenzen wohl der härteste Vorrundengegner der deutschen Teams, womit beide Begegnungen schon darüber entscheiden können, ob der Einzug ins Viertelfinale und die damit verbundene Qualifikation für die World Games, gelingen kann.

Deutsche Spiele im Livestream:

Mo, 6.12., 10.30 Uhr: Deutschland – Mexiko (Damen)

Mo, 6.12., 13.00 Uhr: Deutschland – Mexiko (Herren)

Di, 7.12., 11.45 Uhr: Deutschland – Israel (Herren)

Nach der Vorrunde wird am Dienstag noch jeweils ein Viertelfinale der Damen und eins der Herren übertragen.

Am Mittwoch sind dann alle Halbfinal- und Finalspiele im Livestream zu sehen.