Thiadric Hansen gewinnt mit den Winnipeg Blue Bombers zum zweiten Mal den Grey Cup der CFL

Thiadric Hansen hat in seiner zweiten Saison in der CFL mit den Winnipeg Blue Bombers zum zweiten Mal den Grey Cup, das Finale der Canadian Football League gewonnen.

Das Team des 28-Jährigen Defensive End gewann das Finale mit 33:25 nach Overtime gegen die Hamilton Tiger-Cats.

Hansen kam in 14 von 18 Saisonspielen zum Einsatz und konnte sich in fast allen Statistik-Kategorien verbessern. So gelangen ihm in dieser Spielzeit acht Tackles, 12 Tackles in den in der CFL enorm wichtigen Special Teams, drei Quarterback-Sacks und ein erzwungener Ballverlust des Gegners.

Mit seinem zweiten Erfolg im Finale der CFL ist der Flensburger nach Sebastian Vollmer (zwei Super Bowls mit den New England Patriots in der NFL) wohl Deutschlands erfolgreichster Football-Sportler in Nordamerika.

Carsten Dalkowski, Vorsitzender des GFL-Ligaverbunds: „Wir freuen uns mit und für Thiadric und sind uns sicher, dass er mit dieser erneuten Top-Leistung die Tür für neue deutsche Athleten in Kanada noch weiter aufgemacht hat.“