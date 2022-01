Baden-Württembergs ehemaliger Auswahlspieler Marcel Dabo im NFL-Programm

Der ehemalige Spieler der Stuttgart Scorpions Marcel Dabo wurde von der NFL als einer von 13 Spielern in das International Pathway Program aufgenommen. In dieses nominiert die NFL die global besten Nachwuchsspieler, um sich für einen Platz im Practice Squad eines Teams der besten Football Liga der Welt zu qualifizieren.

Der 22-Jährige Cornerback, der unter anderen Teil des Auswahlteams der Baden-Württemberg Lions beim Jugendländerturnier war, begann seine Football Karriere bei den Red Knights Tübingen, mit denen er zwei Meisterschaften in der U17 und U19 gewann. Nach einer weiteren Station bei den Reutlingen Eagles wechselte Dabo dann zu den Stuttgart Scorpions, mit denen er in der GFLJ spielte. Nun kann er in die Fußstapfen von Jakob Johnson treten, der mittlerweile ein fester Bestandteil der New England Patriots ist. Der Fullback des sechsmaligen Super Bowl Champions entsprang ebenfalls der Jugend der Scorpions.

In der vergangenen Saison hatte sich Dabo noch gegen eine mögliche College-Karriere in den USA und für ein Engagement bei der Stuttgart Surge entschlossen und wurde in das All Star-Team der European League of Football gewählt.