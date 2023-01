Erfahrene Flag Nationalspielerin wird Headcoach für das neue U17 Flag Mädchen Nationalteam  

Stefanie Thiele von den Kelkheim Lizzards wird Headcoach für die U17 Flag Mädchen Nationalmannschaft

Thiele spielt seit 2007 Flag Football, von 2009 bis 2010 spielte sie Flag Football bei den Walldorf Wanderers und parallel Tackle Football bei den Mainz Golden Eagles. Seit 2011 konzentriert sie sich bei den Kelkheim Lizzards ausschließlich auf Flag Football. Bei den Lizzards ist sie seit 2015 auch Jugendkoordinatorin / Jugendtrainerin für die U13 und U16.

Bereits seit 2009 ist Thiele fester Teil der Damen Flag-Nationalmannschaft und seitdem bei vier Europa – und vier Weltmeisterschaften dabei gewesen: (2009 EM in Irland, 2010 WM in Kanada, 2011 EM in Frankreich, 2012 WM in Kanada, 2014 WM in Italien, 2015 EM in Spanien, EM 2017 in Spanien, 2021 WM in Israel). Bei der WM 2021 in Israel konnte das deutsche Team unter die Top 10 der Welt zurückkehren.

Beim viel beachteten Einlagespiel der Flag Damen Nationalmannschaft in der Halbzeitpause des NFL Munich Games stand Thiele als Quarterback Coach an der Seitenlinie.

Für die neue Trainerin zählt nur das Team, welches sie wie folgt definiert: „TEAM: Eine Gruppe von Personen, die gemeinsame Ziele verfolgt und zusammen stärker ist als ihre Einzelteile.