Lee Rowland wird Offensive Coordinator der deutschen Herren Nationalmannschaft

Zusammen mit Headcoach Shuan Fatah gelten die beiden als das erfolgreichste Trainer-Duo in Europa.

AFVD Vizepräsident Andreas Kegelmann, Sportdirektor Claus Holtz und Fatah ist es in kurzer Zeit gelungen, eine hochkarätige Coaching Crew für die Herren Nationalmannschaft zusammenzustellen. Wir werden alle Coaches in den nächsten Wochen einzeln vorstellen, beginnen wir mit Offensive Coordinator Lee Rowland.

Der ehemalige Stahlarbeiter begann seine Karriere in der Defense als Linebacker bevor er 1984 an die Seitenlinie wechselte. Dort war er bei verschiedenen Teams in verschiedenen Funktionen aber immer für die Abteilung Attacke tätig. Von 1992 bis 1995 war er bei den London Olympians, welche in dieser Zeit dreimal National Champions wurden und zweimal den Euro Bowl gewannen. Von 1994 bis 2000 war Rowland auch Offensive Coordinator der britischen Nationalmannschaft und dort auch für die Offensive Line verantwortlich.

Ab 1996 folgten die ersten Stationen in der GFL in Deutschland bei den Hanau Hawks mit denen er den EFAF Cup gewann, bei den Aschaffenburg Stallions, Hamburg Blue Devils, Rüsselsheim Razorbacks und Darmstadt Diamonds. 2007 coachte Rowland bei den Cologne Centurions in der NFL Europe und an der Webber Intl. University in Florida, USA. 2008 ging er zu den Dresden Monarchs und traf dort erstmals auf Shuan Fatah. Die gemeinsame Erfolgsgeschichte der beiden begann dann bei den Berlin Adlern, mit welchen sie 2009 den German Bowl und 2010 den Eurobowl gewannen.

Von 2011 bis 2019 gewann Rowland gemeinsam mit Fatah mit den Swarco Raiders Tirol einmal den Euro Bowl, fünfmal den Austrian Bowl und dreimal wurden sie CEFL Champions. In dieser Zeit war er auch Gasttrainer an der berühmten UCLA, University of California. Die gemeinsame Erfolgsserie setzte das Duo 2021 erneut bei den Berlin Adlern fort, mit denen sie auf Anhieb Nordmeister der GFL2 wurden und in die GFL aufstiegen. In der vergangenen Saison 2022 kamen sie mit den Adlern bis in die Playoffs um den German Bowl und verloren dort gegen den späteren deutschen Meister Schwäbisch Hall Unicorns.

Interessierte Offensive Spieler haben am Samstag, den 25.03.2023 die Gelegenheit, Lee Rowland und die gesamte Coaching Crew der Herren Nationalmannschaft bei einem offenen Sichtungscamp in Frankfurt, PSD Bank Arena kennenzulernen und sich für die Nationalmannschaft zu empfehlen.

