Sporlastic bleibt weiterhin Partner des ERIMA GFL Bowl 

Die Sporlastic GmbH ist auch 2024 offizieller Medizinprodukte Partner des ERIMA GFL Bowl

Bevor am 12. Oktober 2024 in Essen der ERIMA GFL Bowl ausgespielt wird, findet vorab wieder das MSAF 2024, das 5. Medical Symposium – American Football statt.

Sporlastic ist mittlerweile ein fester Bestandteil des Endspiels um die deutsche American Football Meisterschaft. Und so ist es schon Tradition, das direkt vor dem ERIMA GFL Bowl das Medical Symposium zum Thema American Football stattfindet. Im Rahmen des Symposiums werden interessante Vorträge zu typischen Verletzungsbildern im American Football präsentiert.

Im Anschluss an das Symposium folgt dann direkt der GFL Bowl, so erleben die BesucherInnen in Essen gleich zwei Highlights an einem Tag.

Bei der Anmeldung zum Medical Symposium für nur 95,- Euro sind alle Vorträge, Verpflegung und ein persönliches Ticket zum GFL Bowl 2024 bereits enthalten.

Anmeldung: Medical Symposium – Sporlastic