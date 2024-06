Dr. Simon Gavanda wird Strength & Conditioning Coach für Team Germany

Der Headcoach der Herren Tackle Nationalmannschaft Shuan Fatah konnte seine Staff mit einem weiteren klangvollen Namen aus der American Football Szene erweitern. Dr. Simon Gavanda wird sich um die Fitness der Nationalspieler kümmern. Er krönte seine lange und international erfolgreiche Karriere im letzten Jahr mit dem Gewinn der European League of Football Championship mit Rhein Fire. Davor war er für verschiedene Teams und auch für die deutsche Nationalmannschaft als Spieler aktiv und erfolgreich. Mit der Nationalmannschaft wurde er 2014 Europameister und gewann 2017 die Silbermedaille bei den World Games.



An der deutschen Sporthochschule in Köln hat Gavanda seinen Doktor der Sportwissenschaft mit „magna cum laude“ abgeschlossen. Mehrere Fachpublikationen hat er bereits veröffentlicht und als Referent ist er regelmäßig bei internationalen Fachkongressen zu Gast. Zusätzlich ist der rührige Gavanda Education Director der National Strength and Conditioning Association (NSCA) und Ausbilder und Trainer in verschiedenen American Football und Cheerleading Disziplinen. Selbstverständlich verfügt er auch über verschiedene Lizenzen wie Certified Strength and Conditioning Specialist (NSCA), DSHS Fitnesstrainer, DOSB B-Lizenz American Football und DOSB B-Lizenz Gewichtheben.



Die deutsche Nationalmannschaft hätte sich keinen besseren Mann für diese Position wünschen können, der jahrzehntelange Erfahrung als Spieler mit Trainererfahrung und geballten theoretischen Wissen so ideal kombiniert, wie Gavanda.

Mit Dr. Simon Gavanda haben wir endlich eine extrem wichtige Lücke in der Deutschen Herren Nationalmannschaft schließen können. Ich bin sehr froh, einen so erfahrenen Spezialisten in unseren Reihen zu wissen. Seine äußerst erfolgreiche Karriere auf dem Footballfeld macht sein Engagement für uns noch wertvoller. Shuan Fatah

Als ehemaliger Nationalspieler ist Gavanda sehr froh, dass es endlich wieder eine Nationalmannschaft gibt, und es ist ihm eine Herzensangelegenheit, das Team mit seinem Know How zu unterstützen. Genauso zielstrebig, wie er damals als Edge Rusher durch die gegnerischen Angriffslinien pflügte formulierte er auch klar und prägnant das große Ziel.

Mein Ziel ist es, dass Deutschland wieder Europameister wird, und dazu werde ich gerne meinen Beitrag leisten. Dr. Simon Gavanda

Komplette Übersicht der sportlichen Erfolge von Dr. Simon Gavanda:

Meister European League of Football 2023 (Rhine Fire)

Schweizer Meister 2018 & 2019 (Calanda Broncos)

Vizemeister CEFL 2019 (Calanda Broncos)

Vizemeister World Games 2017 (AFVD Nationalmannschaft)

Vizemeister Big6 2017 (Samsung Frankfurt Universe)

Champion EFL 2016 (Samsung Frankfurt Universe)

AFVD Spieler des Jahres 2015

Europameister 2014 (AFVD Nationalmannschaft)

Deutscher Vizemeister 2007 (Stuttgart Scorpions)

Meister Jugendleistungsliga BaWü 2006 (Stuttgart Scorpions)

Jugendauswahl BaWü 2005 & 2006 (BaWü Lions)