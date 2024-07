DKB präsentiert die DFFL Finals 2024

Die am 21.09.2024 ausgetragenen DFF Finals werden von der Deutschen Kreditbank AG (DKB) präsentiert. Das Turnier findet erstmalig in Berlin im Sportpark Jungfernheide statt mit dem Mixed Finale als Final8 und dem Frauen Finale als Final4. Die insgesamt 12 Teams mit bis zu 300 AthletenInnen spielen auf 3 Flag Football Feldern sowie dem DKB Field. Los geht es um 10:00 Uhr. Die Siegerehrung findet um ca. 18:30 statt. Der Eintritt ist frei. Die Finals werden auch im Livestream gezeigt.

Die DKB ist bereits Partner des NFL Flag Schulprogramms sowie Trikot-Partner der deutschen Nationalmannschaften.

„Daher war es für uns nur konsequent, Partner der Deutschen Flag Football Liga zu werden und uns bei den Finals zu engagieren“ Marcel Schwarzkopf, Strategic Marketing Manager der DKB

Passend dazu wird es für die Finals jeweils ein Kombilogo geben. Vor Ort wird sich die DKB ebenfalls präsentieren und wird im Rahmen der Finals ein MitarbeiterInnenturnier veranstalten. Diese werden von AFVD NationalspielerInnen trainiert und betreut.

„Wir freuen uns sehr, dass die Zusammenarbeit mit der DKB weiter ausgebaut wird. Das ermöglicht uns, unser DFFL Finale weiter zu entwickeln“ AFVD Präsident Fuad Merdanovic

Über die DKB

Die Deutsche Kreditbank AG (DKB) mit Hauptsitz in Berlin ist Teil der BayernLB-Gruppe und betreut Geschäfts- und Privatkund*innen. Mit einer Bilanzsumme von 118 Mrd. Euro (Stichtag: 30.06.2023) zählt sie zu den Top-20-Banken Deutschlands. Über 5,5 Millionen Menschen sind Kund*innen der DKB. Sie wickeln ihre Bankgeschäfte bequem und sicher online ab. Die DKB-Branchenexpert*innen betreuen die Geschäftskund*innen persönlich an 26 DKB-Standorten deutschlandweit. Als Partnerin von Unternehmen und Kommunen hat sich die Bank frühzeitig auf zukunftsträchtige Branchen in Deutschland spezialisiert: Wohnen, Gesundheit, Pflege, Bildung, Landwirtschaft, Infrastruktur und Erneuerbare Energien. Die DKB setzt zudem auf nachhaltiges Kreditgeschäft und fördert den Sport in Deutschland, insbesondere Biathlon, American Football, E-Sports, Reitsport und Handball.