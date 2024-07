Flag Football Jugendländerturnier in Saarbrücken sucht Schiedsrichter

Am 5. und 6. Oktober 2024 steigt in Saarbrücken das Flag Football Jugendländerturnier für die Altersklassen U16 und U14. Die besten Nachwuchstalente aus ganz Deutschland treten an, um den Meistertitel zu erringen.



Die Landesauswahlteams der Landesverbände kämpfen in spannenden Spielen um den Sieg. Neben den sportlichen Highlights bietet das Turnier auch die Gelegenheit, sich als Schiedsrichter weiterzubilden. Der Lehrstab der OFFD (Offiziellenvereinigung Flag Football Deutschland) wird vor Ort sein und dabei die anwesenden Schiedsrichter ausbilden und ihnen wertvolle Erfahrung und Wissen weitergeben.

Schiedsrichter mit Flag- oder Tackle-Lizenz sind herzlich eingeladen, sich für das Turnier zu bewerben.



Die Anmeldung erfolgt über folgendes Formular

Das Anmeldungsende ist am 18. August und Informationen folgen unmittelbar in der Woche darauf.



Bei Fragen zur Anmeldung für die Schiedsrichter steht Chris Kämpfe als Kontaktperson zur Verfügung: c.kaempfe@afvd.de



Das Flag Football Jugendländerturnier ist ein jährlich stattfindendes Event, bei dem die besten Nachwuchsspielenden im Flag Football aus ganz Deutschland gegeneinander antreten.

Das Turnier dient nicht nur als Leistungsvergleich, sondern auch als Sichtungsmöglichkeit für die Jugend-Nationalteams.