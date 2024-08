Werde Lehrkraft im AFVD!



American Football ist mehr als nur ein Sport – und wird daher oft auch als Rasen-Schach bezeichnet. Es ist eine Kombination aus Athletik, Taktik und Strategie, ein Lebensgefühl und die perfekte Verkörperung von Teamgeist und Leidenschaft. Um diese Werte und dieses Wissen zu vermitteln, benötigt es außergewöhnliche Menschen. Der AFVD sucht nun qualifizierte und ambitionierte Lehrkräfte, die bereit sind, die Entwicklung und Fortbildung im American Football in Deutschland weiter voranzutreiben. Bist du bereit für diese Herausforderung?

Qualifikation der Lehrkräfte

Die Lehrkräfte im AFVD sind der Dreh- und Angelpunkt unserer Ausbildungsarbeit. Ihre umfassende fachliche Qualifikation und ihre pädagogischen, sozialen und methodischen Kompetenzen sind entscheidend für die Qualität unserer Bildungsarbeit. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, durchlaufen alle unsere Lehrkräfte Auswahlprozesse, welche nach festgelegten Kriterien in fachlicher, methodischer und sozialer Hinsicht erfolgen.

Kompetenzen der Lehrkräfte

Unsere Lehrkräfte verfügen über ein breites Spektrum an Kompetenzen, die notwendig sind, um die beste Bildungsarbeit in American Football zu gewährleisten.

Fachkompetenz: Unsere Lehrkräfte beherrschen ihr Fach souverän und verfügen auch über Grundwissen in assoziierten Fachbereichen.

Pädagogische und soziale Kompetenz: Die Fähigkeit, gruppendynamische Prozesse zu erkennen und zu steuern, exzellente Kommunikationsfähigkeiten, sehr gute Rhetorik, Integrationsfähigkeit und Teamfähigkeit zeichnen unsere Lehrkräfte aus.

Methoden- und Medienkompetenz: Der Umgang mit modernen Lehrmethoden und Medien gehört zu den vorrangigen Kompetenzen unserer Lehrkräfte.

Um den hohen Standard zu wahren, legen wir großen Wert auf eine qualifizierte Ausbildung unserer Lehrkräfte. Zu den wesentlichen Anforderungen gehören:

A-Lizenz oder B-Lizenz: Je nach Lehrgang und Tätigkeit ist mindestens eine entsprechende Lizenz erforderlich.

Langjährige praktische Erfahrung: Fundierte Erfahrung im Nachwuchs- und Seniorenbereich sowie im leistungsorientierten Football ist unerlässlich.

Sportwissenschaftliches Studium: Ein Studium der Sportwissenschaften bietet die ideale theoretische Grundlage für die Lehrarbeit. (nicht verpflichtend)

Erfahrungen im organisierten Sport: Kenntnisse über die organisatorischen Strukturen und Prozesse im Sport.

Kenntnisse der Lehrarbeit: Kenntnisse der Grundsätze der Lehrarbeit des AFVDs oder der Landesverbände.

Anforderungen der Lehrkräfte

Die Anforderungen an unsere Lehrkräfte richten sich nach dem jeweiligen Einsatzgebiet:

Vereinsbesuche und Kurzschulungen: Eine B-Lizenz oder ein sportwissenschaftliches Studium sind hierfür erforderlich.

Coaching Convention: Hier benötigen Lehrkräfte eine A-Lizenz, B-Lizenz, ein sportwissenschaftliches Studium oder langjährige Erfahrung.

Lehrgangsleiter: Auch hier ist eine A-Lizenz, B-Lizenz, langjährige Erfahrung oder ein sportwissenschaftliches Studium erforderlich.

B-Trainer-Ausbildung: Auch hier ist eine A-Lizenz, langjährige Erfahrung oder ein sportwissenschaftliches Studium erforderlich

Prüfungslehrgang (A-Trainer, B-Trainer): Die Anforderungen reichen von einer A-Lizenz, Mitgliedschaft im Lehrstab, langjähriger Erfahrung bis hin zu einem sportwissenschaftlichen Studium.

Für alle Lehrkräfte gilt: Ein geordneter Einarbeitungsprozess und eine unterstützende pädagogische Begleitung sowie regelmäßige Fort – und Weiterbildungen sind gewährleistet.

Dein Weg zur Lehrarbeit

Der AFVD lädt dich ein, Teil einer engagierten Community zu werden, die nicht nur den Sport liebt, sondern auch das Wissen darüber teilt. Der optimale Referent ist A-Lizenz Trainer mit sportwissenschaftlichem Hochschulabschluss und langjähriger praktischer Erfahrung im Nachwuchs- und Seniorenbereich im leistungsorientierten Football. Ansonsten gilt, dass die Trainerlizenz immer eine Stufe höher als der angestrebte Lehrgangsabschluss sein muss.