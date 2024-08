Die Weltmeisterschaft steht vor der Tür!

Kaum ist Olympia vorbei, stehen wir kurz vor dem nächsten Highlight des Jahres: In zwei Wochen ist es soweit – die Flag Worldchampionships in Lahti, Finnland! Ein wichtiger Wettkampf, der im internationalen Vergleich erste Aufschlüsse über die Chancen für LA28 geben kann.



Unsere Herrenmannschaft tritt als amtierender Europameister an, während unser Frauenteam nach dem Gewinn der EM Bronzemedaille im letzten Jahr hochmotiviert ist, erneut auf das Podium zu klettern. Mit Platz 3 in der Weltrangliste (Herren) und Platz 8 (Frauen) sind wir bereit, gegen die stärksten Nationen der Welt – wie Mexiko und die USA – anzutreten.



LET’S GO TEAM GERMANY! 🇩🇪🇩🇪



Ein großer Dank geht an die DKB die uns auf diesem Weg begleitet und unterstützt.