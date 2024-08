Die Play-Offs haben ihre eigenen Gesetze…

Wir sind jetzt im letzten Viertel der regulären ERIMA GFL Saison 2024. Die Teams haben bereits neun oder zehn ihrer zwölf regulären Spiele hinter sich und im Norden zeigt sich ein recht klares Play-Off-Bild, während es im Süden noch spannend bleibt. Das Ziel ist klar: Der Einzug in den GFL Bowl am 12. Oktober in Essen. Aber wer die besten Chancen das Ticket für den ERIMA GFL Bowl zu lösen?

Im Norden sind die Potsdam Royals das Maß aller Dinge und sind als einziges GFL-Team auch nach zehn Spielen mit einer makellosen Bilanz da. Mit 597 erzielten Punkten haben sie die mit Abstand beste Offense, welche von Ausnahmequarterback Jaylon Henderson angeführt wird. Jedoch ist in den Play-Offs alles möglich. Es wird spannend, ob die Potsdamer noch straucheln können, so wie Dresden in 2023, die zuhause im Halbfinale gegen Hall noch den Einzug ins Finale aus der Hand gegeben haben.

Aber mit den Dresden Monachrs (8-1 Bilanz) ist auch in dieser Saison wieder zu rechnen. Umso mehr in ihrem neuen, wie es aussieht gut gefülltem, neuen Stadion. Auf den Plätzen drei und vier liegen aktuell die Hildesheim Invaders (7-3) und New Yorker Lions Braunschweig (6-4). Diese Teams können seit dem letzten Spieltag mit den Playoffs planen: Hildesheim mit einer ordentlichen Saisonleistung als Aufsteiger und die Lions, die dann doch noch das Siegen nicht verlernt haben.

„Im Süden nichts Neues“ könnte es mal wieder heißen. Denn die Unicorns kürten sich frühzeitig zum Südmeister mit einer 9-2 Bilanz. Sie würden Stand jetzt die NewYorker Lions im Optima Sportpark zum Tanz bitten. Die ifm Ravensburg Razorbacks schafften es einer ausgeglichenen 5-5 Bilanz bis auf Platz zwei und würden den Aufsteiger aus Hildesheim empfangen. Die Drittplatzierten Straubing Spiders müssten die Reise nach Sachsen antreten, wahrscheinlich mit dem Play-Off One-Way Ticket. Auf die Allgäu Comets oder Munich Cowboys wartet der amtierende Deutsche Meister …



Doch bis zu den Playoffs Viertelfinalspielen am Wochenende 21./22.09.2024 kann gerade im Süden noch viel passieren, die meisten Teams haben sich für den Endspurt noch weiter verstärkt. Gleich am darauffolgenden Wochenende am 28./29.09.2024 finden dann die beiden Halbfinals statt. Danach wissen wir dann endgültig, welche beiden Teams am 12. Oktober in Essen um den ERIMA GFL Bowl 2024 spielen. Denn wie heißt es so schön: die Play-Offs haben ihre eigenen Gesetze … oder so ähnlich.

Tickets für den ERIMA GFL Bowl gibt es hier.