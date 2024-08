GFL Juniors Playoffs

-Favoriten stehen im Halbfinale-

In den Viertelfinalbegegnungen konnten sich jeweils die Heimteams durchsetzen, teils sehr deutlich. Dabei gelang dem amtierenden Meister Düsseldorf Panther mit 100:0 gegen die Troisdorf Jets sogar ein Dreistelliger Sieg.

Die Bad Homburg Sentinels konnten sich gegen die Potsdam Royals ebenso klar mit 56:20 durchsetzen. Dieser Sieg und das Erreichen des Halbfinales bedeuten den größten sportlichen Erfolg der Sentinels in ihrer Vereinsgeschichte. Am 24./25.08 müssen sie nach Düsseldorf zu den Panthern, die ihren dritten Titel in Folge anpeilen.

Die Berlin Adler gewannen mit 25:6 gegen die Fursty Razorbacks. Die Berliner müssen zum Halbfinale in den tiefen Süden zu den Schwäbisch Hall Unicorns, die sich mit einem 24:13 Sieg gegen die Cologne Crocodiles durchsetzen konnten.



Am 07./08.09.2024 wird dann der GFL Junior Bowl 2024 ausgespielt.