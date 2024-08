AFVD Trainerkongress 2024 in Essen

Der AFVD veranstaltet im Rahmen des ERIMA GFL Bowls am 12./13.10.2024 einen Trainerkongress mit hochkarätigen Referenten in Essen.

Der Kongress findet im Haus der Technik, Hollestr. 1 in 45127 Essen statt. Das Haus der Technik ist Deutschlands ältestes Weiterbildungsinstitut, das denkmalgeschützte Gebäude bietet modernste Tagungstechnik in über 40 Tagungsräumen. Nördlich vom Hauptbahnhof gelegen, ist es auch öffentlich sehr gut erreichbar.

Diese Veranstaltung ist eine Trainerfortbildung auf A – Level und für alle Lizenzstufen aber auch für nichtlizensierte Trainer und Spieler geeignet. Die Vorträge finden teilweise parallel auf zwei Stages statt.

Zu den Referenten gehören unter anderen Shuan Fatah, Headcoach der deutschen Herren Nationalmannschaft, Markus Grahn, Headcoach der Rostock Griffins und Philipp Stursberg, Headcoach der U19 Tackle Jugend Nationalmannschaft. Der AFVD hat bei der Referentenauswahl auch über den Tellerrand geschaut, so wird Prof. Dr. Richard Latzel von der TH -Deggendorf über Sportmedizin referieren und Markus Zidek, der Athletiktrainer der TSG 1899 Hoffenheim in die Neuroathletik einführen.

Selbstverständlich spielt auch Flag-Football mit Hinblick auf die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles eine große Rolle. Hier wird Frank Grimm, Laufbahnberater des Olympiastützpunkt Hessen am Landessportbund Hessen, Tipps zum Thema Sportkarriere geben. Und es werden bekannte Überraschungsgäste aus dem Bereich Flag Football dabei sein.

Folgende Programmpunkte stehen bereits fest, weitere sind noch in Arbeit und werden zeitnah veröffentlicht:

Shuan Fatah – Headcoach Herren Nationalmannschaft:

Thema: Defense – Match Coverages

Markus Grahn – Headcoach Rostock Griffins

Thema: Offense – die wichtige Ausbildung deutscher Quarterbacks

Philipp Stursberg – Headcoach U19 Jugend Nationalmannschaft

Thema: Methodenkompetenz – Methodik in der Ausbildung

Prof Dr. Richard Latzel – TH Deggendorf

Thema: Sportmedizin

Markus Zidek – Athletiktrainer TSG1899 Hoffenheim

Thema: Einführung in die Neuroathletik

Stephan Hütter – Mental Coach Frauen Nationalmannschaft

Thema: Sportpsychologie – Schwerer Kopf, lahme Beine – wie (chronischer) Stress die Leistung hemmt und was Trainer:innen und Athlet:innen dagegen tun können

Sascha Krotil – NRW Jugendauswahl Green Machine

Thema: Recruiting im Jugendbereich

Max Unflath – Coaching Staff der Allgäu Comets & Jugend Nationalmannschaft

Thema: Stärkung der Teamidentität mit Hilfe von Special Teams

Sophia Haller von Hallerstein – SAF Leiterin Breitensport Flagfootball

Thema: internationale Zusammenarbeit und Rolle der Frau im American Football

Frank Grimm – DOSB Olympiastützpunkt

Thema: Sportkarriere

Plus ++++ Überraschungsgäste aus dem Bereich Flag Football ++++



Der Zeitplan des AFVD Trainerkongress:

Samstag, 12.10.2024

08:00 Anmeldung

08:45 Begrüßung

09:00 – 16:00 Veranstaltung

Sonntag, 13.10.2024

08:55 Organisatorisches

09:00 – 16:00 Veranstaltung

Jetzt schnell sein und mit den Early Bird Tickets 25,- Euro sparen!

Tickets bis 10.09.2024: für 195,- €

Tickets ab 11.09.2024: für 220,- €

Im Preis ist neben der zweitägigen Kongressteilnahme ein Sitzplatzticket für den ERIMA GFL Bowl am 12.10.2024 (Kickoff 17:00 Uhr) Verpflegung und Getränke enthalten. Alle Teilnehmer erhalten eine Fortbildungsbescheinigung für diese Veranstaltung.



Tickets findet ihr hier: Tickets für AFVD-Trainerkongress 2024 am 12.10.2024 in Haus der Technik, Essen | Ticket-Shop (eventim-light.com)