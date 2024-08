Erfolgreicher Auftakt für Team Germany

Die beiden deutschen Teams sind mit Siegen in die Flag Weltmeisterschaft 2024 in Lahti, Finnland gestartet.

Die Herren zeigten sich als typische Spätstarter und lagen im Auftaktspiel gegen Schweden zur Halbzeit noch mit 12:13 zurück. Doch dann wachte das Team auf und drehte das Spiel in der zweiten Hälfte komplett. Am Ende stand ein 42:25 Auftaktsieg für Deutschland in den Büchern der WM 2024.



Herren Nationalcoach Florian Berrenberg war dann auch absolut zufrieden mit diesem Auftakt:

Das war wieder ein typischer Spätstart von unserem Team, doch mit dem langen Touchdownpass von Fabian Achenbach ist der Knoten dann geplatzt. Die Defense hatte ein hervorragende zweite Halbzeit und auch die Offense fand dann zu ihrem Spiel.

Im zweiten Spiel gegen Georgien waren die Herren dann von Beginn an auf Betriebstemperatur und gewannen souverän 60:0. Die Punkte wurden gleichmäßig je 30 pro Halbzeit erzielt. Morgen trifft Deutschland dann im Spitzenduell in Gruppe C auf Großbritannien, diese konnten ihre beiden Spiele ebenfalls gewinnen. Sie gewannen ihr erstes Spiel gegen Georgien 48:12 und danach gegen Schweden 32:26.

Auch die Frauen sind mit einem deutlichen 56:14 Sieg gegen Polen perfekt in das Turnier gestartet. Frauen Nationalcoach Jona Winkel freut sich über den gelungenen Einstand in das Turnier: „Das war genau der Start, den wir gebraucht haben. Wir sind supergut in das Spiel hereingekommen und die Spielzüge haben alle perfekt funktioniert. Natürlich werden jetzt noch stärkere Gegnerinnen kommen, aber mir dieser Leistung brauchen wir uns vor niemandem zu verstecken.“

Verstecken brauchten sich dann die Frauen auch nicht im zweiten Spiel gegen Brasilien, welche bei der letzten WM zu den Top – 6 Nationen gehörten. Mit 36:18 konnten die Frauen auch ihr zweites Spiel gewinnen.

Torsten Grom, Director National Flag Football Teams Germany war mit diesem Spiel sehr zufrieden:

Das war während des gesamten Spieles eine sehr überzeugende Leistung der Offense und der Defense und es war nie die Frage, dass wir dieses Spiel nicht gewinnen können. Mit vier Siegen war das ein perfekter WM – Auftakt für uns.

Die Frauen haben morgen noch zwei Spiele, erst gegen Japan, welche zu den Favoriten zählen und ebenfalls ihre beiden Spiele gewinnen konnten. Und dann noch gegen Gastgeber Finnland, welche bislang beide Spiele verloren hatte.

Insgesamt bestätigt bereits dieser erste Turniertag die positive Entwicklung im Flag Football in Richtung Olympische Spiele 2028 in Los Angeles, USA, wie auch AFVD Geschäftsführer Michael Schwarzer lobend hervorhebt:

„Die Finnen sind hervorragende Gastgeber und haben alles perfekt organisiert. Die Spielfelder und die gesamten Sportanlangen sind in einwandfreiem Zustand, das Essen ist lecker und die Transporte klappen alle pünktlich. Alle Spiele werden im Livestream gezeigt und es gibt immer aktuelle Livestatistiken, das ist alles schon auf einem sehr professionellen Niveau.“

Jetzt heißt es Team Germany die Daumen drücken, damit auch der zweite Turniertag wieder so erfolgreich verläuft.