Der GFL Junior Bowl geht nach Berlin

Bereits zum dritten Mal heißt das Duell der beiden besten U20 Teams der GFL Juniors Berlin Adler gegen die Düsseldorf Panther. Zwei Mal gingen die Panther als Sieger vom Feld. Wer in diesem Jahr den Meisterpokal mitnehmen darf, zeigt sich am 08. September ab 14:00 Uhr. Gespielt wird im Poststadion, in Berlin-Mitte.

Nachdem sich die Adler im Halbfinale in Schwäbisch Hall nur knapp mit 24:23 gegen die Unicorns durchsetzen konnten, war der Einzug der Panther ins Finale gegen die Bad Homburg Sentinels mit 68:12 nie gefährdet.

Somit gibt es ein Rematch des Vorjahres und die Berliner können zeigen, ob sie den Heimvorteil für sich nutzen können und im dritten Anlauf den Titel holen. Letztmalig gelang das den Adlern in 2009 gemeinsam mit den Herren. Die Fans können sich auf ein spannendes Spiel freuen. Der AFVD stellt für das Spiel eine GFL erfahrene Schiedsrichter Crew, hochwertige Medaillen und Pokale sowie das Eventlogo.

Das Spiel wird im Live-Stream gezeigt. Tickets für das Spiel sowie weitere Infos unter www.berlinadler.de