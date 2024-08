Gemischter Tag für Team Germany

Am zweiten Tag gab es bei der Flag -Football Meisterschaft in Lahti Finnland Freud und Leid dicht zusammen. Für Freude sorgten die Frauen, die ihre beiden Gruppenspiele gewinnen konnten. Im ersten Spiel gab es einen 31:28 Sieg gegen die Favoriten aus Japan, den Nils Hack, Coach der Frauen Nationalmannschaft wie folgt kommentierte:



„Mit diesem Sieg sind wir erster in unserer Gruppe, ich bin mega stolz auf diese Defense und diese Offense, die alles genau so umgesetzt hat, wie wir es uns vorgenommen haben.“

Danach folgte noch ein deutlicher 54:12 Sieg gegen Gastgeber Finnland, so dass die Frauen mit der perfekten Bilanz mit vier Siegen in das Achtelfinale einziehen.

Morgen früh geht es dann im Achtelfinale der Frauen gegen Italien, welche sich als Dritte in der starken Gruppe B hinter Mexico und Kanada für die Playoffs qualifizieren konnten. Hoffen wir, dass die Frauen dann mehr Erfolg gegen Italien haben werden als die Männer.

Diese haben an diesem Spieltag mit Italien keine guten Erfahrungen gemacht und ihr Achtelfinalspiel mit 26-48 deutlich verloren. Davor gab es bereits eine 20:34 Niederlage im letzte Gruppenspiel gegen Großbritannien, sonst wäre Deutschland dieser schwere Gegner im Achtelfinale erspart geblieben. Das italienische Team wurde vom auch in Deutschland bestens bekannten Italo – Amerikaner Luke Zahradka angeführt, der seine schnellen Receiver immer wieder gut in Szene setzen konnte. Dagegen konnte die deutsche Mannschaft nie eine Lösung finden.

Deutschlands Männer spielen nun um die Plätze 9 bis 16 und treffen im ersten Spiel auf Tschechien. Da muss unbedingt ein Sieg her, denn wenn der amtierende Europameister schon nicht um die ersten acht Plätze dieser WM spielen kann, dann muss Platz neun jetzt unbedingt das Ziel sein. Dies wäre auch in Richtung der Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles sehr wichtig.