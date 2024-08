Siege und Niederlagen für Team Germany

Benjamin Klever als IFAF und NFL Flag Botschafter aufgenommen

Im Achtelfinale erwies sich Italien für die Frauen- Natio ebenso als Stolperstein wie gestern bereits für die Herren. Mit 16:19 gab es eine sehr knappe Niederlage.

Im zweiten Spiel waren die Frauen dann erfolgreicher und gewannen erneut gegen Brasilien 26:20. In der Hauptrunde waren sie bereits mit 36:18 gegen diese Gegnerinnen erfolgreich.

Morgen Vormittag um 8:00 Uhr spielen die Frauen dann gegen Frankreich um die weiteren Platzierungen.

Im Halbfinale der Frauen spielten:

USA – Österreich 41:24

Mexiko – Japan 40:31

Damit stehen die USA und Mexiko im Finale. Japan spielt um Bronze, was zeigt, dass auch für die deutschen Frauen mehr hätte möglich sein können. Denn in der Hauptrunde konnten sie gegen die Japanerinnen mit 31:28 gewinnen.

Die Männer, die gestern im Achtelfinale gegen Italien scheiterten, hatten sich daraufhin Platz neun als neues Ziel vorgenommen. Und mit dem 45:39 Sieg gegen Tschechien waren sie auch auf Kurs. Dann gab es allerdings eine deutliche 20:43 Niederlage gegen Israel, die Quarterback Benjamin Klever wie folgt kommentierte:

„Der Tag brachte uns einen Sieg und eine Niederlage. Gegen Israels 3er Defense hatten wir gróße Probleme, da brauchen wir noch mehr Waffen und Varianten dagegen. Jetzt spielen wir um Platz 11 gegen Japan, den wir uns auf jeden Fall sichern wollen“

Im Halbfinale der Männer spielten:

USA – Schweiz 45:6

Mexiko – Österreich 32:36

Damit spielen die USA und Österreich im Finale um die Flag Football Weltmeisterschaft

Benjamin Kelver gehört zum Trio der neuen IFAF und NFL Flag Botschafter

Neben dem deutschen Quarterback wurden auch Gabi Bankhardt (Brasilien) und Kodie Fuller (Australien) als globale Flag Botschafter aufgenommen.

Die Global Flag Football Ambassadors, die erstmals im Vorfeld der regulären NFL-Saison 2022 bekannt gegeben wurden, unterstützen die gemeinsamen weltweiten Bemühungen der IFAF und der NFL, das Bewusstsein, das Interesse und die Beteiligung am Flag Football international zu steigern und die Entwicklung des Spiels voranzutreiben.

Bankhardt, Fuller und Klever nehmen derzeit an den IFAF Flag Football Weltmeisterschaften 2024 in Finnland teil, die vom 27. bis 30. August stattfinden, und vertreten ihre Länder zusammen mit mehr als 600 Athleten aus 54 internationalen Teams, die um den Weltmeistertitel kämpfen.





„Wir sind hocherfreut, Gabi Bankhardt, Kodie Fuller und Ben Klever als unsere neuesten globalen Flag Football Botschafter bekannt zu geben. Diese Athleten stehen bei der bisher größten IFAF Flag Football-Weltmeisterschaft auf dem Feld stehen“

sagte Pierre Trochet, Präsident der IFAF.

Gabi Bankhardt, Kodie Fuller und Ben Klever widmen sich seit vielen Jahren der Förderung und Verbreitung des Flag Footballs in ihren Heimatländern und spielen dabei auf höchstem Niveau“

fügte Stephanie Kwok, Vice-President and Head of Flag Football bei der NFL, hinzu.

Sie sind starke Vorbilder für das sportliche, schnelle, wettbewerbsorientierte und integrative Spiel auf der ganzen Welt, und wir freuen uns darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um die nächste Generation von Flag Football Athleten auf der ganzen Welt weiter zu inspirieren.“

Benjamin Klever spielte 2002 über die NFL Europe Flag Football, während er das Gymnasium in Frankfurt besuchte. Er schloss sich einem lokalen Vereinsteam (Walldorf Wanderers) an und hat seither sieben deutsche Meistertitel in Folge gewonnen. Seit 2007 ist er Teil der deutschen Nationalmannschaft und hat an mehreren Welt- und Europameisterschaften teilgenommen. Im letzten Jahr wurde Klever Europameister.