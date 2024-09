Düsseldorf Panther vorzeitig Deutscher Meister der U20

Zum dritten Mal in Folge kommt der Deutsche Jugendmeister aus Düsseldorf. Die Berlin Adler haben in der Nacht zu Montag die Teilnahme am Junior Bowl (Endspiel um die Deutsche U20 Meisterschaft) am 08.09.2024 abgesagt. Damit stehen die Düsseldorf Panther kampflos als Deutscher Meister fest.

Grund für die Absage ist die Weigerung der Berliner Mannschaft im Junior Bowl anzutreten. Die Berlin Adler haben den AFVD sowie die Düsseldorf Panther in der Nacht zu Montag darüber informiert.

Nach andauernden internen Querelen zwischen Trainerteam und Vorstand hatte die Mannschaft bereits am vergangenen Donnerstag über die Sozialen Medien verkündet, nicht im Finale zu spielen. Der Verein hat trotzdem alles versucht, die Mannschaft noch zu überzeugen, jedoch ohne Erfolg.

,,Wir bedauern es sehr, dass den Panther-Spielern das Finale genommen wird. Der AFVD wird am kommenden Sonntag in Düsseldorf die Ehrung vornehmen, damit die Spieler einen einigermaßen würdigen Rahmen bekommen,“ -so Andreas Kegelmann vom AFVD-Präsidium

Die Berlin Adler verlieren durch die Spielabsage ihre GFL Juniors-Lizenz und steigen ab. Dazu wird die Spielabsage mit weiteren Sanktionen belegt. Der AFVD wird die Absage sowie ihre Entstehung analysieren und Konsequenzen ziehen, um eine Wiederholung in der Zukunft zu vermeiden.