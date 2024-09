Deutschlands U15- Mixed Team ist Flag Football Europameister 2024

Deutschlands U15- Mixed Team ist Jugend Flag Football Europameister 2024!

Die U17 Jungs und U17 Mädchen beendeten das Turnier jeweils als Fünfte und konnten sich jeweils mit Siegen von dieser Europameisterschaft verabschieden. Der perfekte Durchmarsch gelang aber den Jüngsten Spielerinnen und Spielern in der U15 Mixed Auswahl, welche alle ihre Spiele bis hin zum Finale um die Europameisterschaft gewinnen konnten. Frank Grimm, Headcoach der U15 Auswahl prognostizierte vorab Medaillenchancen für Deutschland, aber das es dann sogar der Europameistertitel wurde, kam auch für ihn überraschend:

„Wir hatten gleich am ersten Tag einen sehr knappen 33:32 Sieg gegen Italien, da haben sich alle Tugenden gezeigt, die wir im Laufe der langen Vorbereitung mit dem Team erarbeitet haben. Die Kids haben sich im Laufe dieser Zeit mental, körperlich und charakterlich fantastisch entwickelt. Daran hat die gesamte Coaching Crew und auch die Walk-Ons während der Camps ihren Anteil, jeder wusste, genau, was er zu tun hat und so konnten wir uns blind aufeinander verlassen. So erklärten wir den Kids auch die Bedeutung unserer Nationalfarben, welche sie auf ihren Trikots tragen. Schwarz steht für die dunklen, schwierigen Zeiten, die man gemeinsam überwinden muss, das Rot steht für die Begeisterung und Leidenschaft, die es braucht, um erfolgreich zu sein. Und gelb steht für unsere Träume, die glänzenden Sterne, nach denen wir greifen und die Sonne, die für die Erfolgreichen scheint und in unserem Fall jetzt sogar für Gold.“

Ergebnisse U15 Mixed Team:



Tag1

Deutschland – Italien: 33:32

Deutschland – Finnland: 28:20



Tag2

Deutschland – Spanien 26:25

Deutschland – Slowakei 34:28



Halbfinale

Deutschland – Österreich 50:33



Finale:

Deutschland – Großbritannien 46:39



Ergebnisse U17 Jungen

Die U17 Jungen sind mit zwei Siegen gut in das Turnier gestartet, am zweiten Tag folgten zwei Niederlagen. Im Spiel um Platz 5 gab es dann den dritten Sieg, so dass die Jungen mit Platz fünf und einer positiven Bilanz nach Hause reisen. Europameister wurde Israel mit einem 29:19 Sieg gegen Italien, Bronze hat Großbritannien mit 25:13 gegen Österreich gewonnen.



Tag1

Deutschland – Serbien 34:33

Deutschland – Schweiz 44:28



Tag2

Deutschland – Italien 25:31

Deutschland – Österreich 28:36



Spiel um Platz 5

Deutschland – Tschechien 33:26



Ergebnisse U17 Mädchen

Die Mädchen sind mit Niederlagen in diese Europameisterschaft gestartet, konnten sich aber in den entscheidenden Platzierungsspielen mit zwei Siegen dann noch Platz 5 sichern. Beeindruckend war dabei der 20:12 Sieg gegen Großbritannien im letzten Spiel, denn gegen die gleichen Gegnerinnen wurde kurz davor noch 12:19 verloren.



Tag1

Deutschland – Spanien 8:47

Deutschland – Österreich 18:20

Deutschland – Tschechien 12:28



Tag2

Deutschland – Italien 13:19

Deutschland – Finnland 13:30



Tag3

Deutschland – Großbritannien 12:19

Platzierungsspiele

Deutschland – Österreich 32:6

Deutschland – Großbritannien 20:12