Die Mitglieder der Class of 2024 sind gewählt!

Die Football-Fans in Deutschland und die Jury haben entschieden: Eric Grützenbach, Joachim Ullrich und Kirk Heidelberg werden als die drei Mitglieder der Class of 2024 in die AFVD Football Hall of Fame aufgenommen.



Eric Grützenbach zählt zu den Urgesteinen und Pionieren des American Footballs in Deutschland. Als Spieler war er von 1982 bis 1988 als Quarterback für die Bonner Jets aktiv, führte diese 1983 in die 1. Bundesliga und dort insgesamt drei Mal bis ins Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft. Parallel dazu war er als Head Coach des Jugendteams tätig, mit dem er ebenfalls das Viertelfinale erreichte. Nach dem Umzug des Vereins und der Umbenennung in Troisdorf Jets übte er über 20 Jahre lang die Position als Head Coach der Herrenmannschaft aus und gewann vier Mal den NRW-Pokal. Darüber hinaus war er auch als Funktionär tätig und engagierte sich 16 Jahre lang als Geschäftsführer und 18 Jahre lang als Präsident des Vereins, der zum Ende seiner Amtszeit in diesem Jahr über vier Jugendteams verfügt, die jeweils in der höchstmöglichen Spielklasse antreten.



Ebenfalls auf der Position des Quarterbacks war Joachim Ullrich aktiv. Er begann seine Karriere 1992 im Jugendteam der Hanau Hawks und wechselte 1995 in die Herrenmannschaft in die 1. Bundesliga, für die er vier Jahre spielte. Nach kurzen Stationen bei den Aschaffenburg Stallions und Rüsselsheim Razorbacks landete er 2001 bei den Marburg Mercenaries, für die er bis zum Ende seiner aktiven Karriere 2012 startete. 5 Halbfinal-Teilnahmen und eine Deutsche Vizemeisterschaft fallen in diese Zeit, ebenso wie zwei EFAF-CUP-Siege und eine EuroBowl-Vizemeisterschaft. Von 1997 bis 2011 spielte er für die Deutsche Nationalmannschaft, mit der er 2005 die World Games gewann und jeweils zweimal EM-Zweiter und WM-Dritter wurde. 1999 gehörte er zudem zum Kader von Frankfurt Galaxy in der NFL Europe.

Neben und nach seiner aktiven Karriere war er 20 Jahre lang als Trainer sowie als TV-Kommentator tätig.



Dritter im Bunde ist Kirk Heidelberg, einer der erfolgreichsten Coaches in der Geschichte des deutschen Footballs. Der US-Amerikaner coachte an einigen High Schools, bevor er über die University of Toledo 1995 zum ersten Mal zu den Hamburg Blue Devils kam und mit diesen das Finale um die Deutsche Meisterschaft erreichte. Nach einer kurzen Rückkehr in die USA war er 1997 wieder in Hamburg tätig, bevor er von 1998 bis 2002 die Position des Head Coaches bei den Cologne Crocodiles übernahm, mit denen er 2000 Deutscher Meister wurde. Das gleiche Kunststück gelang ihm 2003 mit den Hamburg Blue Devils bei seinem dritten Aufenthalt in der Hansestadt. Nach einem Jahr als Head Coach der Saarland Hurricanes 2005 kehrte er für mehrere Jahre in die Staaten zurück, bevor er 2015 erneut Chefcoach der Crocodiles wurde. Es folgten Stationen bei den Hamburg Huskies sowie den Cologne Centurions und Hamburg Sea Devils in der ELF. Aktuell fungiert er als Head Coach der Oldstars Germany und als Run Game Coordinator der niederländischen Nationalmannschaft.