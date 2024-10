Zwei Talent Serie Camps für Tackle Football Frauen

Der AFVD bietet im Herbst gleich zwei Talent Serie Tackle Camps für Frauen an.

Am Sonntag, den 13. Oktober 2024 sind die Frauen U18 Talente für ein Skill-Camp nach Essen eingeladen. Bei diesem Camp liegt der Fokus – wie der Name schon sagt – auf den Skill Positionen. Die Coaching Staff der Frauen Tackle Nationalmannschaft wird vor Ort sein, ebenso besondere Gäste wie Nationalmannschaftsquarterback, NFL Flag Botschafterin und TV Expertin Mona Stevens sowie Silvana Friese, Sandra Frankenberg und Laura Pfeffer.

Für interessierte U18 Frauen Tackle Talente bietet das Camp die ideale Möglichkeit, von den Besten zu lernen. Beginn ist um 9:00 Uhr, die Teilnahmegebühr beträgt dank der Verbandsförderung nur 15,- Euro.

Anmeldung: https://forms.office.com/e/DT5jpYq2P7

Das nächste Frauen Football Camp am Samstag, den 26. Oktober 2024 in Bonn richtet sich an alle Frauen, die sich für Tackle Football interessieren. Hier sind Spielerinnen aller Positionen und in allen Altersklassen herzlich eingeladen.

Die Coaching Staff der Frauen Tackle Nationalmannschaft wird den Spielerinnen vor Ort ihr Wissen vermitteln und sicher viele neue Tipps und Tricks mitbringen. Für die Teilnehmerinnen ist diese Talent Serie eine gute Gelegenheit, ein Frauen Football Camp auf höchstem Niveau zu erleben, wie es sonst nur für Nationalspielerinnen geboten wird.

In der Teilnahmegebühr von 40,- Euro ist ein Mittagessen inklusive.

Anmeldung: https://forms.office.com/e/8CrH0N8kw1