Unicorns Women treffen auf Stuttgart Scorpions Sisters im Optima Sportpark

Am kommenden Sonntag, den 06.10.2024 ist es endlich soweit: Die Unicorns Women empfangen die Stuttgart Scorpions Sisters zum mit Spannung erwarteten Ladies Bowl XXI im Optima Sportpark. Kickoff für dieses schwäbische Duell um die Deutsche Frauen Meisterschaft ist 15.00 Uhr, die Tore öffnen bereits um 13.30 Uhr.

Sechs Wochen nach dem letzten Hauptrundenspiel und intensiven Vorbereitungen dürften die Zuschauer ein packendes Derby auf Augenhöhe erwarten. In der regulären Saison konnten die Unicorns, mit einer Bilanz von 6-0, mit einem knappen 14:13-Sieg gegen die Scorpions (5-1) überzeugen. Die entscheidende 2-Point-Conversion der Stuttgarterinnen wurde durch die starke Defense der Unicorns vereitelt, was der einzige Rückschlag für Stuttgart in dieser Saison blieb.

Die Statistiken zeigen, dass beide Teams in der Offensive und Defensive an der Spitze der Damenbundesliga stehen. Schwäbisch Hall führt die Punktedifferenz mit +127, gefolgt von Stuttgart mit +116. Head Coach Mike Gentili drückt seine Vorfreude aus: „Dieser Ladies Bowl ist genau das Spiel, was wir uns unmittelbar nach unserem Spiel am 11. August in Stuttgart gewünscht haben. Die Scorpions Sisters sind eine sehr gut trainierte, talentierte und physische Mannschaft, die diese Woche zweifellos ihren besten Football des Jahres spielen wird. Ich könnte mir keinen besseren Gegner für dieses Spiel vorstellen.“

In der Offensive setzen die Scorpions auf Quarterback Nora Cermak, Wide Receiver Carla Torner und eine starke Offensive Line, während die Unicorns sich auf Running Back Stella Martin und Quarterback Marine Paris stützen. In der Defense sorgen talentierte Spieler wie Linebacker Isabella Pelonzi und Leyre Garcia für Stabilität.

Für die Unicorns ist dies das erste Mal, dass sie das Finale um die deutsche Frauen Meisterschaft ausrichten, Erfahrung mit großen American Football Spielen im Optima Sport Park besteht aber genügend wie auch Gentili hervorhebt:„Der Optima Sportpark ist ein erstklassiger Veranstaltungsort für American Football in Deutschland. Den Mädels die Möglichkeit zu geben, hier zu spielen, ist ein großer Meilenstein für den Ladies Football in Europa! Eine tolle Atmosphäre ist garantiert.“

Die Unicorns Familie hat zudem ein großes Programm organisiert, um ein tolles Erlebnis für alle Besucher zu gewährleisten, einschließlich eines KidsClub, einer FotoBox und einer Pregame Show ab 14.30 Uhr. Nina Wengertsmann, Vorsitzende der Unicorns, zeigt sich dankbar: „Wir sind sehr dankbar, dass die Unicorns Family zusätzlich zu den vielen Einsätzen in dieser Saison auch den Ladies Bowl stemmt und damit den Mannschaften sowie allen Zuschauern einen einmaligen Tag bereitet.“

Auch AFVD Präsident Fuad Merdanovic freut sich auf den Ladies Bowl: “Wir danken den Schwäbisch Hall Unicorns, dass sie dieses Finale mit ihrer erfahrenen Organisation ausrichten. Wie beim ERIMA GFL – Bowl, dem Endspiel der Herren am Samstag, den 12.10.2024 in Essen, werden wir auch dieses Frauen – Finale mit Pokalen und Medaillen unterstützen und die Kosten der Schiedsrichter-Crew übernehmen.“

Wer sich einen guten Platz sichern möchte, sollte im Vorfeld im Ticketshop nachsehen:

Ticketshop – Alle Events (reservix.de)



Außerdem wird das Spiel live und kostenlos übertragen:

Schwäbisch Hall Unicorns: Videos • Sportdeutschland.TV