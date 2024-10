Volles Programm und Action pur beim ERIMA GFL Bowl 2024

Über 250 Mitwirkende, werden am Samstag, den 12. Oktober in Essen das Programm gestalten, dabei sind die Spieler der Potsdam Royals und Dresden Monarchs noch gar nicht mitgezählt.

Schon ab 12:00 Uhr beginnt die HAPPYSIZE Power Party mit vielen verschiedenen Partnern wie HAPPYSIZE, Onlineprinters, FITX, dem GFL Dorf, Merchandise Ständen mit allem was das American Football Herz begehrt. Vor Ort wird auch NFL und das aktuelle GFL Bowl Merch erhältlich sein.

Auf einer Präsentationsfläche wird Flag Football zum Mitmachen angeboten, bei der GFL-Experience können sich die Fans bei Quarterback – und Runningback Challenges und weiteren Contests versuchen. Für die Kids stehen Hüpfburgen zum Austoben bereit. Power Party Namensgeber HAPPYSIZE und Skoda sind mit Ständen vor Ort und für das leibliche Wohl ist an den American Food Trucks bestens gesorgt. Die mittlerweile 26 Maskottchen und auch die Brass2Go Band stehen für Autogramme und Fotoshootings zur Verfügung. Die Brass2Go Band begeisterte im letzten Jahr bei beiden NFL Frankfurt Games die Fans und passt perfekt zum diesjährigen Motto: „NFL meets GFL Bowl.“ Auch die beiden NFL- Teams New England Patriots und New York Giants, welche die Vermarktungsrechte für den deutschen Markt besitzen, werden mit Vertretern vor Ort sein und sich am Programm beteiligen. Die New York Giants spielen am 10. November im NFL Munich Game 2024 gegen die Carolina Panthers und die New England Patriots werden mit ihrem Maskottchen Pat Patriot Tickets für dieses begehrte Spiel verlosen.

Ab 13:30- 15:30 beginnt auf der HAPPYSIZE Power Party Bühne das Programm mit den TV Experten Carsten Spengemann und Roman Motzkus. HR – Moderator und DJ Jürgen Rasper vervollständigt das Entertainment Trio. Rasper sorgte in diesem Jahr bereits beim American ICE Football und bei den Bremen Six Days für Stimmung und wird auch den Fans im Stadion an der Hafenstraße ordentlich einheizen. Auf der Bühne werden weitere spannende Interviewgäste erwartet. Neben verschiedenen anderen Give Aways der Sponsoren können die Fans auch die druckfrischen und offiziellen lizensierten NFL Quizkalender 2025 mit spannenden, spektakulären und skurrilen Fragen und Antworten rund um die NFL gewinnen.

Um 15:45 öffnen sich die Stadiontore und ab 16:00 beginnt die Pre-Game Show mit der Brass2Go Band, den Maskottchen und die große Cheerleader Show mit über 150 Cheerleadern aus ganz Deutschland.

Die Eröffnungszeremonie mit dem Intro beider Teams startet um 16:45 und dafür hat sich der AFVD etwas ganz Besonderes ausgedacht. So spektakulär wurden in Deutschland noch nie die zwei besten American Football Teams in einem Finale begrüßt –hier sind Gänsehautmomente zu erwarten.

Die Nationalhymne wird vom Essen – Steeler Kinder und Jugendchor gesungen. Die 70 Sängerinnen und Sänger waren bereits Jugendmeisterchor NRW, ihre CD ist auf Amazon erhältlich. Bei Radio Essen, einem der Mediapartner dieses ERIMA GFL Bowls waren sie vor ein paar Tagen zu Besuch und haben dort berichtet, dass sie extra das Singen im Freien geübt haben, damit dann auch jeder Ton sitzt.

Kick-off ist um 17:00 Uhr und in der Halbzeitpause wird die erfolgreiche U15 Mixed Team Flag Nationalmannschaft geehrt, die im Sommer in Belgrad / Serbien Europameister wurde. Mit einer großen Halbzeitshow werden die Cheerleader die Fans auf die zweite Spielhälfte einstimmen.

Nach dem Spiel erfolgt die Übergabe der „Beule“, dem Siegerpokal des GFL Bowls 2024, die Siegerehrung, die Ehrung des MVPs. Mit einem großen Abschlussfeuerwerk wird dieser große American Football Tag in Essen ausklingen.