Flag Headcoach Florian Berrenberg tritt zurück

Der Trainer der Herren Flag Nationalmannschaft Florian Berrenberg hat seinen Rücktritt erklärt. Noch im letzten Sommer hatte er Team Germany bei der Flag Europameisterschaft in Limerick, Irland zum Europameistertitel geführt. In seiner Amtszeit wurde auch Nationalmannschafts-Quarterback Benjamin Klever zum internationalen NFL Flag Botschafter berufen.

Entsprechend groß war die Erwartungshaltung an das deutsche Team bei der Flag Weltmeisterschaft in diesem Sommer in Lahti, Finnland. Umso größer war dann die Enttäuschung aller Beteiligten über den 12. Platz. Sogar im Spiel um Platz 11 gab es eine 26:39 Niederlage gegen Japan. Berrenberg erkannte bereits in Finnland selbstkritisch, dass sich die anderen Team seit der EM deutlich weiterentwickelt hätten, während Team Germany in seiner Entwicklung keine Fortschritte gemacht hat.

Jetzt hat Berrenberg den Schlussstrich gezogen und begründet diesen sehr offen und ehrlich: „Nach den sportlich katastrophalen Ereignissen in Lahti, ist es Zeit Konsequenzen zu ziehen. Als Head Coach lastet der sportliche Misserfolg immer auf meinen Schultern. Durch Versäumnisse meinerseits habe ich erlaubt, dass es so weit kommen konnte. Viele der Ursachen für mein Handeln und Nicht-Handeln sind noch nicht beseitigt. Dies hat mit der Nationalmannschaft nichts zu tun, sondern liegt in meinem privaten Umfeld. Da ich mich aber weiterhin nicht imstande sehe, all meine Kraft in die sportliche Entwicklung der deutschen Nationalmannschaft zu stecken, ist es die logische Konsequenz, den Platz freizumachen, damit der Zug nach Olympia die richtige Weichenstellung erhält und Fahrt aufnehmen kann. Also habe ich vor zwei Wochen meinen Rücktritt erklärt. Damit bleibt mir nur, mich bei allen zu bedanken, mit denen ich die vergangenen zwei Jahren arbeiten durfte. Dies gilt besonders den Vertretern des Verbandes, die mich durchgängig positiv begleitet und unterstützt haben. Und natürlich auch den Coaches, Spielern und Staff, mit denen ich viele tolle Erfahrungen machen durfte in unserer dynamischen Sportart. Ich habe viel gelernt, über unseren Sport und über mich. Beides versetzt mich in die Lage, meine Situation neu zu bewerten und entsprechende Schritte einzuleiten. Ich wünsche jedem unserer Spieler, Trainer und Staffmitglieder viel Glück, viel Erfolg und die Klarheit, dass jeder für sich auch die nötige Klarheit findet, für die anstehenden Entscheidungen. Denjenigen, für die die Reise nach Los Angeles 2028 weitergeht, drücke ich die Daumen, dass mit einem neuen Trainer die Entwicklung zum Leistungssport Flag Football erfolgreich umgesetzt werden kann.“

Torsten Grom, Director National Flag Football Teams Germany bedankt sich im Namen des Verbandes ausdrücklich bei Berrenberg: „Ich möchte mich bei Florian Berrenberg für seine vertrauensvolle Arbeit als Head Coach der Flag Football Nationalmannschaft bedanken. Unter seiner Führung hat unser Team den Titel des Europameisters 2023 gewonnen. Dieser Erfolg ist ein Beweis für Florians Engagement und seine Leidenschaft für den Sport. Alles Gute für deine Zukunft!“

Und Grom blickt bereits voraus: „Wir werden in den nächsten Tagen die Stelle des Head Coaches der Flag Football Nationalmannschaft ausschreiben und hoffen, einen Nachfolger zu finden, der den eingeschlagenen Weg zum Europameistertitel fortsetzt.“

In Hinblick der Olympischen Spiele in Los Angeles 2028 wird diese Headcoach Position dank entsprechender Förderungen eine Vollzeitstelle sein. Und Berrenberg wird dem Flag Football mit seinem Wissen sicher irgendwann irgendwo in anderer Funktion erhalten bleiben.