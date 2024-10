Team Germany is back!

Mit einem eindrucksvollen 49:11 Sieg gegen Großbritannien meldet sich die deutsche Herren Tackle Nationalmannschaft wieder zurück auf der internationalen Bühne. Damit ist der erste Schritt in Richtung Halbfinale der Europameisterschaft im Sommer 2025 getan. Dort wird dann voraussichtlich Österreich der Gegner sein.



In der Butts Arena in Coventry zeigte das Team unter Trainer Shuan Fatah eine dominante Leistung. Deutschland begann die Partie mit Läufen von Kai Michael Hunter, der Deutschland früh in Führung brachte. Kicker Erik Schlomm, der an diesem Tag ein perfektes Spiel ablieferte, setzte den ersten seiner sieben Extrapunkte erfolgreich um. Großbritannien verkürzte zunächst auf 7:3 durch ein 43-Yard-Field-Goal von Alex Lenkowski. Anschließend baute Deutschland den Vorsprung durch einen 27-Yard-Pass von Quarterback Lars Heidrich auf Hendrick Schwarz auf 14:3 aus und erhöhte vor der Halbzeit noch auf 21:3.



Lars Heidrich, der zum MVP des Spiels gekürt wurde, bezeichnete es als das beste Gefühl der Welt: „Als Kind träumt man davon, der Quarterback der Nationalmannschaft zu sein, und jetzt nach so langer Zeit für Deutschland auf dem Feld zu stehen und zu gewinnen, ist das beste Gefühl der Welt.“

Die zweite Halbzeit begann für Deutschland vielversprechend mit einem Trickspiel, durch den Team Germany den Vorsprung auf 25 Punkte ausbaute. Heidrich fand Marvin Rutsch mit einem Pass in der Endzone, und Hunter erzielte trotz eines Fumbles beim Snap seinen dritten Rushing Touchdown des Tages, was den Punktestand auf 35:3 erhöhte.



Wide Receiver Andy Owusu konnte dann für Großbritannien ebenfalls einen Touchdown erzielen, nachdem er den Ball im vorherigen Spielzug bis auf einen Yard an die Endzone tragen konnte. Dies war bereits sein dritter Touchdown innerhalb einer Woche, nachdem er zuvor in einer knappen Niederlage gegen Schweden zweimal punkten konnte. Mit dem Two Point Conversion Pass von Jason Strong auf Eden Theide-Palmer verkürzte Großbritannien auf 35:11, doch ein missglückter Onside-Kick leitete erneut einen Touchdown-Lauf der Deutschen ein. So setzte Deutschland ein starkes Zeichen für die kommenden Aufgaben in der Europameisterschaft und muss zum Kreis der Favoriten gezählt werden.



Für Nationalmannschafts Headcoach Shuan Fatah war dies der perfekte Start in die Europameisterschaft: „Natürlich sind wir im Moment sehr zufrieden, denn wir wollten dieses Spiel gewinnen“, kommentierte Trainer Fatah den Erfolg. Fatah betonte außerdem die körperliche Intensität des Spiels und äußerte seine Freude über den Sieg nach einer so langen Zeit ohne Wettbewerb: „Es war ein hart umkämpftes und körperbetontes Spiel, und ich bin einfach nur froh, dass wir gewonnen haben.“



Der zweite entscheidende Schritt in Richtung EM – Halbfinale wäre ein Sieg am kommenden Samstag, den 26.10.2024 in Krefeld gegen Schweden, Kickoff ist um 17:00 Uhr. Schweden hatte im ersten Gruppenspiel ebenfalls gegen Großbritannien gewonnen, allerdings fiel das Ergebnis mit 20:19 deutlich knapper aus. Damit fällt in Krefeld die Entscheidung über den Sieg in der EM Gruppe D und damit über den Einzug in das Halbfinale.

Tickets für dieses Spiel gibt es hier:

https://www.eventim.de/event/deutschland-gegen-schweden-herren-nationalmannschaft-im-american-football-europameisterschaft-grotenburg-stadion-18781784/



Und für alle, die nicht bei der Heimpremiere von Team Germany dabei sein können, wird das Spiel live auf DF1 übertragen.