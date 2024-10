Team Germany überzeugt auch gegen Schweden

Zweites Spiel, zweiter Sieg für Team Germany in der Europameisterschaftsrunde 2024.

Nach dem 49:11 Sieg gegen Großbritannien schlug Team Germany jetzt Schweden ebenso überzeugend mit 42:6. Damit steht die deutsche Nationalmannschaft im August 2025 im Halbfinale der Europameisterschaft, der Gegner wird Österreich sein.

Über 3.000 Fans sorgten für eine beeindruckende und vor allem lautstarke Kulisse in Krefeld im Grotenburg Stadion.

Team Germany dominierte diese Partie sowohl in der Offense als auch in der Defense gegen die Schweden, welche mit einem sehr kleinen Kader angetreten waren. Aber die Gäste zeigten sehr viel Kampfgeist und konnten gegen Ende des vierten Quarters ihren Ehrentouchdown zum 42:6 Endstand erzielen.

Zu Beginn sorgte Berend Grube für den ersten Touchdown und Kicker Erik Schlomm erhöhte auf 7:0. Im zweiten Quarter war ein Fieldgoalversuch von Schlomm nicht gut, im Gegenzug fing Luis Bach eine Interception vom schwedischen Quarterback Max Lambert. Bach wurde dann auch zum MVP dieses Länderspieles gewählt.

Schweden kommt gegen die starke deutsche Defense überhaupt nicht so richtig voran, immer wieder müssen sie punten. Einen dieser Punts blockt Chris Noak und Deutschland startet an Schwedens zwei Yard Line. Diese Gelegenheit läßt sich Heiko Bals vom zweifachen ERIMA GFL Bowl Sieger Potsdam Royals nicht entgehen und läuft zum Touchdown, 14:0, PAT Schlomm.

Mit einem langen Touchdownpass von Lars Heidrich auf Nico Strahmann erhöht Deutschland auf 21:0, PAT Schlomm. Einen Field Goal Versuch der Gäste kann die deutsche Defense abblocken, den Return verhindert der Kicker Edvin Jönsson selbst. Damit geht es mit der klaren 21:0 Führung in die Halbzeit.

Nach der Pause macht das Duo Heidrich auf Strahmann genau so weiter, wieder ein Touchdownpass und es steht 28:0, PAT Schlomm. Wie schon gegen Großbritannien übernimmt jetzt Moritz Maack als Quarterback und sorgt mit einem spektakulären Trickspielzug für den nächsten Touchdown. Er wirft auf Louis Geyer, der übergibt auf Sven Breidenbach, der eigentlich auf der O-Line spielt, und dieser lässt sich diese einmalige Chance nicht entgehen und tankt sich in die Endzone, 35:0, PAT Schlomm.

Im letzten Quarter belohnt sich die starke deutsche Defense selbst mit einem Touchdown durch ihr Linebacker Duo. Erst verursacht Tim Unger mit einem harten Tackle einen Fumble, dann reagiert Luis Bach am schnellsten und bringt das Ei in die Endzone, 42:0, PAT Schlomm. In der Schlussphase bringen die Schweden dann mit einem Touchdownpass von Quarterback Viktor Wessberg ihre ersten Punkte auf die Anzeigentafel, der PAT wird von Deutschlands Defense geblockt und es steht 42:6. Durch Läufe von Leon Helm bewegt sich Team Germany noch einmal Richtung schwedischer Endzone, lässt dann aber das Spiel in der Victory Formation ausklingen – und sich danach im Flutlicht des Grotenburg Stadions gebührend feiern.

Der Headcoach von Team Germany Shuan Fatah war dann auch sehr zufrieden: „Schweden hat sich zu Beginn als der erwartet unangenehme Gegner präsentiert, aber im Laufe des Spiels hat sich unsere individuelle Klasse durchgesetzt. Ich bin sehr dankbar für jeden Einzelnen, der am Gelingen dieser ersten beiden Schritte beteiligt war, begonnen mit dem Staff, den Spielern und den Coaches und natürliches den tausenden von Fans, die uns in Krefeld ein unbeschreibliches Erlebnis geschenkt haben.“

Österreich konnte seine beiden Spiele ebenfalls deutlich gewinnen, einem 58:3 Auswärtssieg gegen Ungarn folgt heute ein 78:0 gegen Serbien. Damit stehen sich Deutschland und Österreich am Wochenende, den 02./03 August 2025 im Halbfinale der Europameisterschaft gegenüber. Das letzte Spiel dieser beiden Nationen liegt schon 11 Jahre zurück, bislang war immer die deutsche Nationalmannschaft erfolgreich. Das andere Halbfinale bestreiten Finnland und Italien. Das Finale sowie das Spiel um Platz 3 sind für das Wochenende 25./26. Oktober 2025 geplant.