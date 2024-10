GFL Juniors spielen auch 2025 im U20 Modus

Das Format der unter 20jährigen, nach welchem auch die Junioren-Weltmeisterschaften ausgetragen werden, hat sich in der deutschen Jugendbundesliga bewährt. Nach einem ersten Test in dieser Saison wird es auch in der kommenden GFL Juniors Saison 2025 fortgesetzt werden.

Die Ligeneinteilung in zwei Gruppen Nord und Süd mit jeweils neun Teams wird ebenfalls beibehalten. Im Norden setzten sich die Hamburg Blue Devils in der Relegation durch und ersetzen die Berlin Adler, im Süden steigen die Holzgerlingen Twister als Meister der Regionalliga Bayern/BaWü auf und nehmen den Platz der Gießen Golden Dragons ein.

Der AFVD hat mit seinen drei Gremien Bundesjugendobmann, Ligakommission und Präsidium erstmals in dieser Konstellation zusammengearbeitet, was von Beginn an gut funktionierte. So wurden u.a. alle 18 Vereine um ihr Feedback zum Saisonverlauf der GFL-Juniors angefragt, die Ergebnisse sind in die folgenden Änderungen eingeflossen.

Um eine Endspiel-Absage wie im Fall der Berlin Adler zukünftig zu verhindern, hat die Ligakommission die Lizenzstatuten verschärft, wie AFVD-Vizepräsident Sebastian Berndt berichtet: „Zukünftig ist eine Budgetplanung der Teams eine wichtige Lizenzvoraussetzung. Wir haben dafür entsprechende Formulare bereitgestellt, in welchen alle geplanten Ausgaben und Einnahmen des Teams aufzulisten sind, die zur Finanzierung der Saison beitragen und auf den tatsächlichen Erwartungen bzw. Erfahrungen aus der Vergangenheit basieren.“

Neu ist auch eine Sicherheitsleistung bei Playoff-Teilnahme, die Berndt wie folgt begründet: „Wer an den Playoffs teilnehmen will, muss spätestens drei Tage nach dem letzten regulären Liga-Spieltag eine Sicherheitsleistung von 5.000 € beim AFVD hinterlegen; andernfalls kann eine andere Mannschaft nachrücken. Die Sicherheitsleistung dient dazu, das Antreten der Mannschaft abzusichern oder gegebenfalls durch Nichtantritt verursachten Schaden teilweise zu kompensieren. Nach regulärem Ausscheiden oder regulärer Junior Bowl Teilnahme wird sie unverzüglich erstattet.“

Außerdem muss jedes GFL Juniors Team zukünftig einen Headcoach vorweisen, welcher zumindest die B-Lizenz besitzt. Auch die mediale Präsenz soll weiter verbessert werden, bislang sind da die Aktivitäten der GFL Junior Teams noch sehr unterschiedlich ausgeprägt. Jedes Team muss einen Ansprechpartner für Presse und Social Media benennen und sich zu regelmäßigen Vor- und Nachberichten rund um die Spieltage verpflichten.

Christian Freund, Bundesjugendobmann AFVD, zieht eine gemischte Bilanz: „Auch wenn der Ligaprimus aus Düsseldorf erneut stark aufspielte, sind vor allem im Süden im Mittelfeld enge Spiele entstanden, was die Attraktivität der Liga erhöht hat. Ich bedaure sehr, dass der Junior-Bowl nicht stattgefunden hat. Es ist das Endspiel in Europas bester Jugendliga, und in einem neuen Rahmen wollten wir den jungen Athleten eine entsprechende Bühne bieten. Die Liga geht 2025 in ihre 24. volle Saison, eigentlich schon 25., wenn wir im Corona Jahr 2020 voll gespielt hätten, und sie entwickelt sich stetig weiter.“ Und er sieht den Rückzug der Berlin Adler kurz vor dem Endspiel als mahnendes Beispiel: „Das Beispiel Berlin zeigt, dass die Vereine sich viel mehr um die Jugendarbeit kümmern müssen, sie ist nicht notwendiges Übel, um Nachwuchs für die eigenen Herrenmannschaften zu generieren, sondern integraler Bestandteil des Vereinswesens. Eigener Nachwuchs ist die Basis für eine erfolgreiche Zukunft. Dies sollten die Vereinsvorstände beachten und entsprechend würdigen, damit in Zukunft nicht erneut eine Mannschaft alleine über das Wohl eines ganzen Vereins entscheidet.“