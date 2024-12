Stellenausschreibung im Bereich Marketing und Eventmanagement

Der American Football Verband Deutschland e.V. (AFVD) ist der Dachverband des organisierten American Football Sports in Deutschland. Mit seinen 15 Landesverbänden, rund 500 Vereinen und 75.000 Mitgliedern ist der AFVD der größte Fachverband für American Football in Europa. Der Verband engagiert sich sowohl im Leistungs- als auch im Breiten-, Freizeit- und Gesundheitssport und vertritt die Interessen seiner Mitglieder auf nationaler und internationaler Ebene. Die Geschäftsstelle des AFVD hat ihren Sitz in Frankfurt am Main.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort motivierte Unterstützung im Bereich Marketing und Eventmanagement (m/w/d).

Das erwartet Sie:

Arbeitsverhältnis: unbefristete Festanstellung

unbefristete Festanstellung Umfang: Teilzeit oder Vollzeit (20–40 Stunden pro Woche)

Teilzeit oder Vollzeit (20–40 Stunden pro Woche) Arbeitsbeginn: ab dem 01.01.2025 oder später

Werden Sie Teil eines engagierten Teams und bringen Sie Ihre Fähigkeiten in den American Football Verband Deutschland ein!



Die vollständige Stellenausschreibung zum Herunterladen: