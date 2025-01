Heiko Kurzawa wird neuer Sportdirektor der Herren Nationalmannschaft

Heiko Kurzawa hat einen beeindruckenden Weg im American Football zurückgelegt – und das in vielen verschiedenen Rollen. Vom Waterboy an der Sideline bis hin zum Sportdirektor des AFVD, seine Reise zeigt, wie viel Leidenschaft und Engagement für den Sport in einem Menschen stecken können.

Der American Football Verband Deutschland e.V. (AFVD) freut sich, Heiko Kurzawa als neuen Sportdirektor der Herren Tackle Nationalmannschaft begrüßen zu dürfen. Mit jahrzehntelanger Erfahrung im American Football und seiner Expertise im Bereich Organisation und Teamführung bringt Kurzawa das perfekte Rüstzeug mit, um das Team auf das nächste Level zu heben.

Kurzawas Weg in den Football begann 2011, als sein Sohn mit 13 Jahren das Footballspielen entdeckte. Heiko stand ihm von Anfang an zur Seite – als engagierter Waterboy, dann als Vorstandsmitglied der Bochum Cadets.

2013 wurde Kurzawa Teammanager der NRW-Auswahl „Greennmachine“ und leitete die Teilnahme an der Youth World Championship in Paris. In den Jahren darauf sorgte er mit zahlreichen Camps und Touren für weitere Erfolge und baute das Fundament für viele kommende Siege. Höhepunkt war der Gewinn des Weltmeistertitels 2014 in Houston und viele weitere Titel bei nationalen und internationalen Turnieren.

Aber Heiko Kurzawa hörte nie auf, neue Ideen zu entwickeln: Er organisierte Trainingscamps in Kroatien und USA, initiierte das Camp „American Football without Barriers“ mit NFL-Stars und sorgte dafür, dass über 600 Spieler die Chance hatten, mit den Profis zu trainieren.

Der nächste große Schritt kam 2023, als Kurzawa als Teammanager für die deutsche Herren-Nationalmannschaft und als Teil des Teams hinter dem ERIMA GFL Bowl ins AFVD-Team stieß. Und jetzt, als Sportdirektor, wird er den Verband in das entscheidende Europameisterschaftsjahr führen.

Andreas Kegelmann, Vizepräsident des AFVD, ist überzeugt von Kurzawa: „Ich kenne Heiko schon seit 2013 durch die Greenmachine und habe miterlebt, wie er immer wieder neue Maßstäbe gesetzt hat. Ohne ihn wären viele internationale Erfolge nicht möglich gewesen. Sein Motto ‚In der Lage leben‘ passt perfekt zu seiner Art, Dinge anzupacken. Ich freue mich sehr, dass wir ihn als Sportdirektor gewinnen konnten. Damit sind wir für die Europameisterschaft bestens vorbereitet.“

Mit Heiko Kurzawa als Sportdirektor steht dem deutschen Football eine spannende Zukunft bevor!