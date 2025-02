ERIMA GFL Bowl 2025 in Dresden

Frankfurt – Am 11. Oktober 2025 wird das Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden zum Zentrum des deutschen American Footballs. Der „ERIMA GFL Bowl“ findet an diesem Tag im traditionsreichen Stadion statt, das bereits mehrfach Austragungsort für hochkarätige Sportveranstaltungen war.

Das Rudolf-Harbig-Stadion, mit einem Fassungsvermögen von über 32.000 Zuschauern, bietet eine beeindruckende Kulisse für das Finale der deutschen Meisterschaft im American Football. Neben hervorragenden Sitzplätzen verfügt das Stadion über moderne Hospitality-Bereiche, die ein erstklassiges Eventerlebnis ermöglichen. Besonders hervorzuheben sind die weitläufigen Außenflächen, die ideal für die Power-Party und das Rahmenprogramm des ERIMA GFL Bowls geeignet sind.

„Das Rudolf-Harbig-Stadion ist ein idealer Austragungsort für unser Finale. Die Stadt Dresden und die Stadion-Betreibergesellschaft hat uns mit großer Begeisterung empfangen und unterstützt uns in der Organisation. Wir sind überzeugt, den Fans hier ein tolles Erlebnis bieten zu können“, so Fuad Merdanovic, Präsident des AFVD.

Auch von Seiten der Landeshauptstadt Dresden gibt es große Vorfreude. „Wir sind eine sportbegeisterte Stadt und es ist uns eine Ehre, den ERIMA GFL Bowl 2025 auszurichten. Das Finale um die deutsche Footballmeisterschaft wird in Dresden ein ganz besonderes Sportjahr abrunden. Gemeinsam mit dem AFVD werden wir alles tun, dass die Fans ein klasse Event geboten bekommen“, erklärt Sportbürgermeister Jan Donhauser.

Vielfalt und Unterhaltung – Ein Tag voller American Football

Der AFVD wird den ERIMA GFL Bowl nutzen, um die ganze Bandbreite des Sports zu präsentieren. Vereine aus der ERIMA GFL, Flag Footballer, Frauen-Footballerinnen, Nationalmannschaften, Schiedsrichter, Maskottchen und Cheerleader werden an diesem besonderen Tag sichtbar sein.

Die Zuschauer können sich auf ein umfangreiches Rahmenprogramm freuen, das Live-Musik, eine feierliche Nationalhymne, eine spektakuläre Präsentation der Finalteams und eine glanzvolle Siegerehrung umfasst. Vor dem Stadion erwartet die Besucher eine mitreißende Power-Party, die den Event-Charakter des ERIMA GFL Bowls unterstreicht.

„Die ganze Football-Community und die GFL-Fans werden diesen Tag feiern. Dresden ist eine fantastische Gastgeberstadt, die das Event mit ihrer Kultur und Gastfreundschaft bereichern wird“, so Axel Streich, Vorsitzender des Ligaverbundes GFL. „Es ist für uns eine große Ehre, dass sich der AFVD für unsere Heimatstadt zur Austragung des 46. Finale entschieden hat. Unsere Fans und unser Team werden über diese Nachricht begeistert sein“, sagt Sören Glöckner, Präsident der Dresden Monarchs.

Partner und Übertragung – Hochkarätige Unterstützung

Mit ERIMA als Titelsponsor hat der AFVD erneut einen starken Partner an seiner Seite. Das Finale wird zudem live von DF1 übertragen, wodurch Fans in ganz Deutschland die Möglichkeit haben, den ERIMA GFL Bowl bequem von zuhause aus zu verfolgen. „Dank der Unterstützung unserer Partner können wir ein großartiges Event realisieren, das weit über die Stadiongrenzen hinaus Begeisterung wecken wird,“ ergänzt Merdanovic.

Dresden, als eine der kulturell reichsten Städte Deutschlands, bietet den perfekten Rahmen für den ERIMA GFL Bowl 2025. Fans aus ganz Deutschland und darüber hinaus können sich auf ein unvergessliches Football-Spektakel freuen.



